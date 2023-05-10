Вопрос дня: Какой памятник нашим воинам вам наиболее близок?

Ван Юйси победила в конкурсе монументальной патриотической скульптуры «Наши герои». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, «Доктор мира»:

- Самый лучший памятник - память о нашей Великой Победе. Это в полной мере проявилось 9 Мая на Красной площади. Мы очень правильно сделали, что парад все-таки провели. Пригласили гостей. И вспомнили своих героев.

Стас Пьеха, певец:

- Я участвовал в открытии памятников в разных городах, пел «День Победы». Но в родном Петербурге для меня дороже всего обелиск на площади Восстания «Городу-герою Ленинграду». Я там рядом жил. 9 Мая созвонились с матерью (Илоной Броневицкой. - Ред.). Вспомнили ее деда, моего прадеда, капитана морфлота. Я с детства храню память о нем, у меня его фуражка и кортик.

Сергей Станкевич, историк и политолог:

- Мне особенно дорога Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. Кроме Вечного огня, там есть и памятные знаки городов-героев, капсулы с землей с мест самых значительных сражений. Это сакральный мемориал, который будет жить, пока жива страна.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края:

- Для меня самый мощный монумент - Саур-Могила в Донбассе. Мне довелось там побывать, когда я ездил в зону СВО. Просто дух захватывает! В 2014-м он был разрушен неонацистами Украины, но жители свободного Донбасса его восстановили. Теперь Саур-Могила - дважды символ борьбы с нацизмом.

Александр Сапожников, экс-мэр Читы, участник СВО, артиллерист:

- Их много, и все они дороги нам и близки. Но я бы к таким памятникам причислил и школы, которые носят имена своих бывших учеников, а ныне героев. Слава им! Мы победим!

Владимир Скобцов, знаменитый поэт, бард Донбасса, Донецк:

- 9 Мая я поклонился Вечному огню, который горит у памятника Освобождения Донбасса в парке Ленинского комсомола. Для меня это главный символ Победы. И сами собой рождаются строки: «Отцовское знамя и вечное пламя, и вечная память, и крик журавля. Над теми парнями, что в землю корнями врастут вслед за нами, Отчизну храня».