Особая миссия: Правительство Ростовской области продолжает передавать технику в зону СВО

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов принял участие в передачи техники в зону СВО. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Донской край продолжает оказывать поддержу защитникам Родины, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Так, в преддверии Дня Победы, в рамках акции Общероссийского народного фронта «Все для Победы!» 100 воинским подразделениям передали более 300 автомобилей. В проекте ОНФ приняли участие 46 регионов России. Усилиями их жителей, активных общественников, а также региональных властей была собрана крупная партия автомобилей в помощь военнослужащим-участникам СВО.

«ОБЪЕДИНИЛАСЬ ВСЯ СТРАНА»

Как подчеркивают организаторы акции, серьезную лепту внесли именно неравнодушные граждане. Машины со всех уголков страны в донскую столицу доставили по железной дороге.

- Объединились все регионы, вся страна. На долю жителей Дона выпала особая миссия – быть центром объединения: все пути идут через донскую землю. С первого дня спецоперации у нас началась особая работа. Народный фронт принимает в ней самое активное участие. Вместе мы создаем необходимые условия для того, чтобы помощь дошла до ребят максимально быстро, - прокомментировал донской губернатор Василий Голубев.

Также было собрано более 30 тысяч аптечек и много другого полезного снаряжения. Каждый автомобиль дополнительно загрузили продуктами, лекарствами, маскировочными сетями и иными приспособлениями для военнослужащих.

А незадолго до этого в зону специальной военной операции из Ростовской области передали партию автомобилей, состоящую из трех «УАЗов Патриот» и двух «Нив». Эта машины купили за счет средств областного бюджета.

Глава донского края Василий Голубев принял участие в передаче машин военнослужащим. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По поручению главы региона Василия Голубева в мероприятии по передачи техники принял участие заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Общая стоимость переданного имущества – 7 миллионов рублей, автомобили будут использоваться военнослужащими одной из частей, дислоцированных на территории Ростовской области.

- Правительство Ростовской области регулярно оказывает помощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, только из регионального бюджета выделено более 80 миллионов рублей на закупку техники, оборудования, обмундирования, - отметил Вадим Артемов.

Он также напомнил, что в области активно работает созданный по поручению губернатора фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, средства в который поступают от жителей Дона, предприятий и организаций на добровольной основе.

- На сегодняшний день на счет поступило более 900 миллионов рублей, - озвучил цифры Вадим Артемов.

«ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ НАШИ ЗЕМЛЯКИ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ»

На эти деньги было закуплено и передано в зону проведения специальной военной операции имущество, которое не входит в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ: термоковрики, резиновые сапоги, спальники, фонарики и многое другое.

А в конце апреля в зону специальной военной операции передали 13 автомобилей, шесть дизельных генераторов и 25 антенных установок. Общая стоимость переданного имущества составила 20 миллионов рублей. Эти деньги также выделили из областного бюджета.

- Сегодня фактически все жители Ростовской области вовлечены в работу по оказанию содействия Вооруженным Силам. Тысячи наших земляков служат в ВС РФ, мы, естественно, не остаемся в стороне, делаем все, чтобы наши земляки вернулись домой с победой живыми и невредимыми, - подчеркнул Вадим Артемов.

Автомобили высокой проходимости «УАЗ Патриот» будут обеспечивать боевые части, действующие на передовой, боеприпасами. Кроме того, при необходимости на них могут быть установлены комплексы противотанкового и противострелкового вооружения.

А благодаря машинам «УАЗ Санитарный» можно будет как оказывать помощь на поле боя, так и доставлять раненых в медицинские учреждения.

Кстати, переданные антенные установки антенные установки произведены именно на предприятиях Ростовской области.

- Также правительство области оказывает адресную помощь семьям военнослужащих и самим участникам СВО. Сегодня на региональном уровне действует 25 различных форм социальной поддержки, и эта работа продолжается, - напомнил Вадим Артемов.