Григорий Лепс оправился после развода: "Есть девушка - и не одна!"

В свои 60 лет артист дает до 170 концертов в год. Фото: Вадим ТАРАКАНОВ/Global Look Press

Ольга Нечаева, известная в соцсетях как Акуна Матата, на днях отпраздновала 26-летие. Звезда интернета устроила для друзей торжество с невиданным размахом, потратив на него около 30 миллионов рублей.

Поздравить Ольгу приехал 60-летний Григорий Лепс.

Врач-фониатр всегда рядом

- Думаю, за этот концерт Гриша получил не менее 8 млн рублей, - считает промоутер Евгений Морозов.

Впрочем, и сам Лепс не скрывает, что давно уже стал богачом. Артист дает концерты один за другим, устраивая выходные только когда голос начинает подводить.

- Работаем очень много. Несмотря на то что я очень взрослый человек, работа продолжается, поэтому, к сожалению, мои дети вниманием не избалованы. Ну вы представьте, 160 - 170 концертов у меня в год. Когда выдается свободный день, просто лежу дома, - рассказал журналистам Григорий Лепс. - Недавно, правда, улетел в Таиланд. Раньше у меня там дом был, потом я его продал. Больше не хочу там ничего покупать, лучше в России. А поехал я отдыхать вынужденно. Голосовой аппарат иногда не выдерживает нагрузок. Отдых, море и горы лучше всего лечат связки. Иногда перед концертами голос подводит, но я выступление не отменяю, рядом со мной всегда врач-фониатр.

По словам Григория, несмотря на приличный доход, он не считает себя бизнесменом.

- Не знаю, куда вкладывать деньги, я не бизнесмен, - разводит руками артист. - Да, я выпускаю очки, ресторан есть, но сам этим практически не занимаюсь. Я могу подсказать какую-то интересную форму очков, но вот как это будет носиться, продаваться - не могу сказать. Пусть этим занимаются профессионалы.

«Пошел вразнос»

Недавно певец переживал из-за развода с женой и мамой своих троих детей Анной Шаплыковой. И это после 20 лет брака. На развод из-за любовных авантюр Григория подала жена. Напомним: ходили слухи, что артист позволял себе отношения с известными красотками - с телеведущими Яной Кошкиной и Юлией Барановской. Жена устала терпеть и поставила точку в браке. Лепс страдал, начал выпивать, но вернуть жену у него пока не получилось.

- Я завязал с алкоголем, - рассказывает Лепс. - Эмоциональные перепады бывают, как и у любого нормального человека. Но я больше не пью.

- А у вас девушка есть?

- Есть. И не одна (смеется).

- Ого, вы ловелас?

- Да, я такой! Пошел вразнос. Шучу. Нет, я не ловелас. А что было по молодости, я уже и не помню (смеется).

Одна из подруг певца - Елизавета Ридель. Фото: СОЦСЕТИ

«Жена его простит»

Напомним: недавно Григорий признался, что его новая избранница моложе его на 30 лет.

Как выяснила «КП», подругу Лепса зовут Елизавета Ридель. Девушке 26 лет, в соцсетях Лиза называет себя экспертом в области ресторанного бизнеса. Впрочем, судя по всему, Лепс не особо серьезно относится к этим отношениям.

- Гриша - однолюб. Он всю жизнь любит свою жену Аню. Думаю, со временем она его простит и они снова съедутся, - уверен приятель певца промоутер Евгений Морозов.