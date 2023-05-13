Модные успехи и провалы звезд: Какие наряды украшают, а какие подводят похудевшую Долину, смелую Лолиту и соблазнительную Седокову

Промашка Лолиты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы встретите какую-нибудь популярную артистку в торговом центре, то не всегда узнаете. Не только из-за отсутствия профессионального макияжа, но и потому, что в повседневной жизни звезды носят обычные вещи. А на мероприятия, фотосессии, съемки одежду им подбирают профессиональные стилисты - так, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. Со стилистом Анваром Очиловым рассказываем, как одеваться, чтобы выглядеть настоящей звездой - без изъянов.

Анвар Очилов. Фото: Личный архив

Лолита Милявская

Она умеет удивлять креативными образами. Но и здесь есть нюансы. У артистки один из самых распространенных типов женской фигуры: классическое яблоко - аккуратная грудь, стройные ноги, если появляется лишний объем, то в зоне живота. Лолита похудела и может примерять разные вещи. Но ей абсолютно не идут комбинезоны, легинсы, брючные костюмы, юбки с завышенной талией. Однако Лолита любит комбинезоны и другие обтягивающие вещи, которые ей не идут: они акцентируют внимание на боках, животе - которые вмиг становятся грузными и увеличиваются визуально.

Удачный образ Лолиты. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певице идут: мини-платье, платье-футляр, юбка-карандаш до колен или чуть ниже колен, которую можно надевать с топом или блузкой.

Лариса Долина

Промашка Ларисы Долиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка посещает разные по статусу мероприятия, поет и с джазовым оркестром, и с молодежью. Потому наблюдаю, как она демонстрирует разные стили. После удачного похудения (на 21 кг) Лариса Александровна использует все возможные преимущества обновленной фигуры. Много удачных экспериментов: красивые брючные костюмы, элегантные приталенные платья и даже ультрамодные наряды с перьями. Но иногда она перебарщивает и чаще всего - с длиной. Есть возраст, после которого публично оголять ноги можно на пляже, на отдыхе в курортном городе. После 50 лет длина мини неуместна, наряды выше колена уже не принято носить. Если сильно хочется сделать юбку на пару пальце выше колен, то лучше украсить ее каким-то декором - к примеру, полоской вставки из кружева.

Удачный образ Ларисы Долиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович

Промашка Анны Семенович. Фото: Persona Stars

Тип фигуры певицы смешанный - яблоко и песочные часы: узкие бедра, стройные ноги, шикарная грудь. Потому Семенович идут наряды, которые элегантно, а не нарочито подчеркивают ее женственные формы и красивую талию. Это одежда с декольте, платье-халат или с запахом, незауженные юбки. Крой одежды должен быть легким, летящим, струящимся. Но без создания дополнительных объемов в виде рюшей, воланов, накладных карманов. Нужная длина - до колена или ниже, но никак не выше. Анна не должна надевать балахоны, бесформенные пальто и свои любимые огромные пиджаки, которые превращают ее в шкафчик на ножках. Еще она любит пиджаки, которые то и гляди треснут на груди. Не надо ее стягивать и утягивать. Попытки впихнуть большие формы в малый объем отдают агрессивной сексуальностью, которая Анне не идет и смотрится вульгарно.

Под запретом: платье-футляр или платье спортивного стиля - делают ее бесформенной, а также лосины - сильно полнят. Ну и конечно, верный помощник и спутник Анюты - каблук.

Удачный образ Анны Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ким Кардашьян

Промах Ким Кордашьян. Фото: face to face/Global Look Press

При росте 158 см параметры модели 99 - 66 - 102. Тип фигуры - груша: узкие плечи, тонкая талия, широкие бедра, полные ноги. Низ из-за этого кажется грузным. Ягодицы Кардашьян - результат операции липофилинга (увеличения за счет собственного жира). Слишком облегающие вещи подчеркивают неровности такой фигуры. Обычно задача одежды - ликвидировать дисбаланс. Но Кардашьян, наоборот, концентрирует внимание на разнице пропорций. Это некрасиво, но уже стало ее фирменной фишкой.

Удачный образ Ким Кордашьян. Фото: face to face/Global Look Press

С фигурой груша не стоит носить: слишком облегающий низ; брюки и юбки с низкой посадкой; сложные принты, накладные карманы и другие детали: они создают лишний объем. Ужасно на Кардашьян смотрятся лосины, велосипедки и любые другие обтягивающие брюки, а также брюки карго и узкие юбки.

Ей было бы хорошо примерить брюки клеш, юбку трапецию или юбку солнце с топом или рубашками. Отлично Кардашьян выглядит, когда пытается скорректировать фигуру и выбирает модели с открытыми плечами, V-образным вырезом, крупными рукавами, что отвлекает внимание от нижней части тела. Можно присмотреться к вариантам с высокой талией - это визуально удлинит нижнюю часть тела. Длина - только ниже бедер, чтобы не создавать лишнего объема. Предпочтительнее ткани с хорошей структурой и плотностью.

Анастасия Волочкова

Промах Анастасии Волочковой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Балерина любит хвастаться своей фигурой. Тип - треугольник: широкие плечи, узкие бедра. Артистка очень любит мини и обтягивающие платья. Оба варианта Волочковой носить нельзя: у нее очень длинные ноги - это плюс, но такая одежда удлиняет их еще больше, и из-за того образ становится негармоничным - это минус. В мини или в платье в облипку балерина становится похожа на инопланетянку с непропорциональной фигурой. Когда у Анастасии грамотно подобрана одежда, она тут же превращается в красавицу благородных кровей. Очень идут ей костюмы: пиджак и широкие брюки или брюки клеш. Прекрасно смотрятся на ней платья корсетного плана с открытыми плечами. Настя, открывайте плечи! Когда плечи закрыты, платья должны быть летящих, легких силуэтов

Удачный образ Анастасии Волочковой.

Полина Гагарина

Промашка Полины Гагариной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина - самая хрупкая певица на нашей эстраде. Задача - грамотно подчеркнуть эту хрупкость. Тип фигуры - прямоугольник: бедра и грудь на одном уровне. С такой фигурой можно носить почти все. И Полина обычно выглядит классно. Но случаются ошибки. Ей не стоит надевать юбки или платья в пол без разреза. С длиной макси нужен глубокий разрез, чтобы не потерялся хрупкий человек в таком «рулоне» ткани. Плохо смотрится, когда артистка закупорена со всех сторон - длинные обтягивающие рукава, отсутствие вырезов и т. д.

Удачный образ Полины Гагариной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гагариной идут фасоны одежды а-ля кукла Барби. Неузкие мини-юбки, которые подчеркнут стройные красивые ноги. Платья с открытыми плечами, корсетами и глубокими вырезами при прямой юбке. Очень идут пышные юбки.

Анна Седокова

Промах Анны Седоковой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После того как Анне Седоковой поставили грудные импланты, ее фигуру можно отнести к типу нестандартных песочных часов: грудь и бедра одной ширины, есть талия, но не тонкая. Что Седоковой нужно убрать из гардероба? С таким типом фигуры ни в коем случаем нельзя надевать облегающие платья-рыбки: они для обтяжки модельных фигур. Анну такое платье полнит, ликвидирует линию талии. На ее платье-рыбке еще и «сетка» сверху - подобный декор утяжеляет фигуру.

Удачный образ Анны Седоковой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удачный пример - топ из перьев и к нему юбка в пол. Силуэт подчеркнули - вытянули. Хорошо будет смотреться и юбка-карандаш. Акцент может быть сделан на украшения, интересные детали на обуви.

Под запретом и расклешенные брюки с пиджаком или кофтами оверсайз: в такой одежде Анна кажется ниже, подчеркивается лишний вес. Нужно: узкие брюки (они покажут стройные ноги) и жакет с акцентом на талии.