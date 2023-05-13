Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды13 мая 2023 0:00

Модные успехи и провалы звезд: Какие наряды украшают, а какие подводят похудевшую Долину, смелую Лолиту и соблазнительную Седокову

Стилист объясняет, как с помощью грамотно подобранной одежды из любой Золушки можно сделать королеву красоты
Ирина ВИКТОРОВА
Промашка Лолиты.

Промашка Лолиты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы встретите какую-нибудь популярную артистку в торговом центре, то не всегда узнаете. Не только из-за отсутствия профессионального макияжа, но и потому, что в повседневной жизни звезды носят обычные вещи. А на мероприятия, фотосессии, съемки одежду им подбирают профессиональные стилисты - так, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. Со стилистом Анваром Очиловым рассказываем, как одеваться, чтобы выглядеть настоящей звездой - без изъянов.

Анвар Очилов. Фото: Личный архив

Анвар Очилов. Фото: Личный архив

Лолита Милявская

Она умеет удивлять креативными образами. Но и здесь есть нюансы. У артистки один из самых распространенных типов женской фигуры: классическое яблоко - аккуратная грудь, стройные ноги, если появляется лишний объем, то в зоне живота. Лолита похудела и может примерять разные вещи. Но ей абсолютно не идут комбинезоны, легинсы, брючные костюмы, юбки с завышенной талией. Однако Лолита любит комбинезоны и другие обтягивающие вещи, которые ей не идут: они акцентируют внимание на боках, животе - которые вмиг становятся грузными и увеличиваются визуально.

Удачный образ Лолиты.

Удачный образ Лолиты.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певице идут: мини-платье, платье-футляр, юбка-карандаш до колен или чуть ниже колен, которую можно надевать с топом или блузкой.

Лариса Долина

Промашка Ларисы Долиной.

Промашка Ларисы Долиной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка посещает разные по статусу мероприятия, поет и с джазовым оркестром, и с молодежью. Потому наблюдаю, как она демонстрирует разные стили. После удачного похудения (на 21 кг) Лариса Александровна использует все возможные преимущества обновленной фигуры. Много удачных экспериментов: красивые брючные костюмы, элегантные приталенные платья и даже ультрамодные наряды с перьями. Но иногда она перебарщивает и чаще всего - с длиной. Есть возраст, после которого публично оголять ноги можно на пляже, на отдыхе в курортном городе. После 50 лет длина мини неуместна, наряды выше колена уже не принято носить. Если сильно хочется сделать юбку на пару пальце выше колен, то лучше украсить ее каким-то декором - к примеру, полоской вставки из кружева.

Удачный образ Ларисы Долиной.

Удачный образ Ларисы Долиной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович

Промашка Анны Семенович. Фото: Persona Stars

Промашка Анны Семенович. Фото: Persona Stars

Тип фигуры певицы смешанный - яблоко и песочные часы: узкие бедра, стройные ноги, шикарная грудь. Потому Семенович идут наряды, которые элегантно, а не нарочито подчеркивают ее женственные формы и красивую талию. Это одежда с декольте, платье-халат или с запахом, незауженные юбки. Крой одежды должен быть легким, летящим, струящимся. Но без создания дополнительных объемов в виде рюшей, воланов, накладных карманов. Нужная длина - до колена или ниже, но никак не выше. Анна не должна надевать балахоны, бесформенные пальто и свои любимые огромные пиджаки, которые превращают ее в шкафчик на ножках. Еще она любит пиджаки, которые то и гляди треснут на груди. Не надо ее стягивать и утягивать. Попытки впихнуть большие формы в малый объем отдают агрессивной сексуальностью, которая Анне не идет и смотрится вульгарно.

Под запретом: платье-футляр или платье спортивного стиля - делают ее бесформенной, а также лосины - сильно полнят. Ну и конечно, верный помощник и спутник Анюты - каблук.

Удачный образ Анны Семенович.

Удачный образ Анны Семенович.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ким Кардашьян

Промах Ким Кордашьян. Фото: face to face/Global Look Press

Промах Ким Кордашьян. Фото: face to face/Global Look Press

При росте 158 см параметры модели 99 - 66 - 102. Тип фигуры - груша: узкие плечи, тонкая талия, широкие бедра, полные ноги. Низ из-за этого кажется грузным. Ягодицы Кардашьян - результат операции липофилинга (увеличения за счет собственного жира). Слишком облегающие вещи подчеркивают неровности такой фигуры. Обычно задача одежды - ликвидировать дисбаланс. Но Кардашьян, наоборот, концентрирует внимание на разнице пропорций. Это некрасиво, но уже стало ее фирменной фишкой.

Удачный образ Ким Кордашьян. Фото: face to face/Global Look Press

Удачный образ Ким Кордашьян. Фото: face to face/Global Look Press

С фигурой груша не стоит носить: слишком облегающий низ; брюки и юбки с низкой посадкой; сложные принты, накладные карманы и другие детали: они создают лишний объем. Ужасно на Кардашьян смотрятся лосины, велосипедки и любые другие обтягивающие брюки, а также брюки карго и узкие юбки.

Ей было бы хорошо примерить брюки клеш, юбку трапецию или юбку солнце с топом или рубашками. Отлично Кардашьян выглядит, когда пытается скорректировать фигуру и выбирает модели с открытыми плечами, V-образным вырезом, крупными рукавами, что отвлекает внимание от нижней части тела. Можно присмотреться к вариантам с высокой талией - это визуально удлинит нижнюю часть тела. Длина - только ниже бедер, чтобы не создавать лишнего объема. Предпочтительнее ткани с хорошей структурой и плотностью.

Анастасия Волочкова

Промах Анастасии Волочковой.

Промах Анастасии Волочковой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Балерина любит хвастаться своей фигурой. Тип - треугольник: широкие плечи, узкие бедра. Артистка очень любит мини и обтягивающие платья. Оба варианта Волочковой носить нельзя: у нее очень длинные ноги - это плюс, но такая одежда удлиняет их еще больше, и из-за того образ становится негармоничным - это минус. В мини или в платье в облипку балерина становится похожа на инопланетянку с непропорциональной фигурой. Когда у Анастасии грамотно подобрана одежда, она тут же превращается в красавицу благородных кровей. Очень идут ей костюмы: пиджак и широкие брюки или брюки клеш. Прекрасно смотрятся на ней платья корсетного плана с открытыми плечами. Настя, открывайте плечи! Когда плечи закрыты, платья должны быть летящих, легких силуэтов

Удачный образ Анастасии Волочковой.

Удачный образ Анастасии Волочковой.

Полина Гагарина

Промашка Полины Гагариной.

Промашка Полины Гагариной.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина - самая хрупкая певица на нашей эстраде. Задача - грамотно подчеркнуть эту хрупкость. Тип фигуры - прямоугольник: бедра и грудь на одном уровне. С такой фигурой можно носить почти все. И Полина обычно выглядит классно. Но случаются ошибки. Ей не стоит надевать юбки или платья в пол без разреза. С длиной макси нужен глубокий разрез, чтобы не потерялся хрупкий человек в таком «рулоне» ткани. Плохо смотрится, когда артистка закупорена со всех сторон - длинные обтягивающие рукава, отсутствие вырезов и т. д.

Удачный образ Полины Гагариной.

Удачный образ Полины Гагариной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гагариной идут фасоны одежды а-ля кукла Барби. Неузкие мини-юбки, которые подчеркнут стройные красивые ноги. Платья с открытыми плечами, корсетами и глубокими вырезами при прямой юбке. Очень идут пышные юбки.

Анна Седокова

Промах Анны Седоковой.

Промах Анны Седоковой.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

После того как Анне Седоковой поставили грудные импланты, ее фигуру можно отнести к типу нестандартных песочных часов: грудь и бедра одной ширины, есть талия, но не тонкая. Что Седоковой нужно убрать из гардероба? С таким типом фигуры ни в коем случаем нельзя надевать облегающие платья-рыбки: они для обтяжки модельных фигур. Анну такое платье полнит, ликвидирует линию талии. На ее платье-рыбке еще и «сетка» сверху - подобный декор утяжеляет фигуру.

Удачный образ Анны Седоковой.

Удачный образ Анны Седоковой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удачный пример - топ из перьев и к нему юбка в пол. Силуэт подчеркнули - вытянули. Хорошо будет смотреться и юбка-карандаш. Акцент может быть сделан на украшения, интересные детали на обуви.

Под запретом и расклешенные брюки с пиджаком или кофтами оверсайз: в такой одежде Анна кажется ниже, подчеркивается лишний вес. Нужно: узкие брюки (они покажут стройные ноги) и жакет с акцентом на талии.

Шоу-бизнесЗвезды: стиль и мода