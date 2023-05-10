Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 мая 2023 года: План Зеленского раскрыт, а в Белом доме заявил, что Вторую Мировую выиграли США

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 мая 2023 года Фото: ТАСС

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Россия отпраздновала День Победы. Как и положено - скромно, по-домашнему, со слезами на глазах.

По всей стране прошли парады. Но этом году они были какие-то камерные. На красной площади и вовсе самый короткий, чуть ли не за всю историю - 47 минут. Это с разводом и речью президента. За это время по Красной площади промаршировали больше восьми тысяч военнослужащих (530 из них - участники спецоперации). При этом эксперты обратили внимание, что количество техники, которая в нем участвовала, было крайне невысоким.

Объяснение нашлось быстро: большое количество тяжелой техники смотрелось бы неуместным, потому что она нужна на передовой. Отсутствие воздушной части - чистая безопасность.

Кстати, она была на высоте. Об этом говорит и количество высоких гостей: на парад в Москву прилетели лидеры всех стран стран СНГ: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. Сначала они была на красной площади - сидели рука об руку с ветеранами на трибунах, а потом возложили венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

А завершился день Победы в России Салютом, хотя многие и говорили, что его отменят. Десять минут, 16 точек в одной только Москве…

КИЕВ, КИШИНЕВ, ТАЛЛИН ТОЖЕ ПРАЗДНОВАЛИ

Как бы ни старались власти на западе и даже на Украине, заглушить праздник им не удалось. Даже на Украине.

Сотни людей в Киеве пришли положить цветы к вечному огню в парке Славы. Шли семьями и старики и дети. В гражданке, мундирах, с розами и гвоздиками, стояли, плакали и крестились. За считанные минуты вечный огонь утонул в цветах.

Несли цветы к памятным местам в Одессе и Полтаве. В Одессе - на Аллее Славы в парке Шевченко, в Полтаве - у мемориала Солдатской славы. При этом официальных мероприятий там не было. Оно и понятно. Люди шли по собственной инициативе, на свой страх и риск.

Такие же кадры пришли из Латвии, Эстонии.

Не обошлось, конечно, и без трагедий. Некоторые, кто хотел почтить память предков пострадали - в одной только Латвии число задержанных за празднование 9 Мая - не менее 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела, заявили в полиции.

В Кишинёве выписывали штрафы за георгиевскую ленточку. Протоколы составлены на десятки человек. Но несмотря на все запреты, многие вышли на улицы с ленточками. Более того, в столице Молдавии прошел «Марш памяти» и шествие «Бессмертного полка». Да как прошли! С размахом! Там развернули самую большую в мире копию Знамени Победы, а на улицах звучала песня «День Победы».

А в Варшаве российскому послу не дали возложить венки на мемориальном кладбище.

СПАСИБО ИВАНГОРОДУ ЗА ПРАЗДНИК

Отмечали День победы и в эстонской Нарве. Да как! С песнями, танцами на набережной. Спросите, как такое может быть в Эстонии? Отвечаем:

От Нарвы до российского Ивангорода - всего каких-то метров 50. Два прекраснейших города стоит друг напротив друга на реке Нарва. Слышимость и видимость - великолепные, особенно в ясный день, каким и выдался тут 9 мая.

А власти российского города ничтоже сумняшеся устроили праздник прямо на берегу - поставили там сцену, огромный экран, устроили концерт с военными песнями.

На эстонский берег вышли сотни людей - сидели, слушали, радовались, плакали немножко. И махали руками нам сюда - в Россию. Тронула их эта акция. Благодарили. Лишь бы теперь не посадили. А ведь там могут…

ПРИ ЧЕМ ТУТ РУССКИЕ

Тем временем официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу во второй мировой войне одержали США. Да-да, так и заявила: «На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на [европейском] континенте».

В общем, все как еще накануне говорил посол России в США Анатолий Антонов. Он тогда отметил, что американские власти как могут стараются раздуть русофобию в стране, пытаются стереть из истории всё, что связано с Россией, и, в частности, игнорируют факт решающей роли Красной Армии в победе над фашизмом.

И ведь представители запада имели смелость еще смеяться над его словами. Послушали бы лучше умного человека.

ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл план Зеленского. Он считает, что Киев намерен втянуть в него США. Он отмечает: Вооруженные силы Украины потеряли убитыми более 300 тысяч человек и понесли невосполнимые потери, «поэтому есть окончательно отчаявшийся режим в Киеве, который будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в войну на своей стороне», заявил Макгрегор.

Правда, больше похоже, что это как раз США подталкивают Украину. И готовы наблюдать со стороны с поп-корном, как та будет погибать. Теперь госсекретарь США уже своим ртом проговаривает: у Украины есть все вооружения, необходимыми для успешного контрнаступления. Как бы намекая, что пора уже. А Зеленский все не решается.