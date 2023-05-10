На Ольгу Бузову в Европе напали украинские провокаторы

В соцсетях Бузовой этот случай не нашел отражения: она оказалась довольна своими каникулами в Европе Фото: ВКонтакте

Никогда такого не было, и вот опять: вооруженные смартфонами украинские туристы атакуют российских селебрити с провокационными вопросами и обвинениями. От их кипучей активности (которая почему-то реализуется сплошь на элитных курортах, а не в родной стране) уже страдали Филипп Киркоров в Майами, Олег Газманов в Дубае... Последний, конечно, отдельный случай: все еще помнят, как на корпоративе в Эмиратах он поддержал кричалку украинских националистов. Однако со временем стал осторожнее и теперь держит язык за зубами.

А на днях во время каникул в Европе публичной травле провокаторов подверглась Ольга Бузова. Румяный хлопчик и бойкая дивчина подкараулили звезду "Дома-2" на ресепшене одного из самых дорогих отелей в Цюрихе и накинулись с заранее заготовленным текстом. Видео, которым, судя по всему, очень гордятся, авторы разместили в соцсетях.

- Пока в Украине такое творится, тут россияки стоят! - по ту сторону экрана возопили туристы. - Расскажи, кого ты поддерживаешь! Или тебе, Бузова, показать кадры разбитых городов? Че ты тикаешь? Сволочь!

От таких провокаций поющей ведущей пришлось спасаться бегством - под крики "блогеров" она быстрым шагом проследовала в лифт. А довольные эффектом "разоблачители" вновь вышли в эфир.

- Вот мы сейчас возле отеля - это один из самых лучших и дорогих отелей Цюриха. И вот только что вышло существо по имени Ольга Бузова. Мы с ней поговорили, если это можно назвать диалогом. Она просто трусливо убежала в лифт, - рассказал провокатор, так и не обмолвившись ни словом о том, что он сам делает в люксовой гостинице, пока в его стране вовсю идет мобилизация.

Кстати, в соцсетях Бузовой этот случай не нашел отражения: она оказалась довольна своими каникулами в Европе и делилась сплошь позитивными кадрами, не участвуя в скандале.