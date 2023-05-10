«Газпром нефть» построила первое в российском Заполярье здание с помощью 3D-принтера

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Для сооружения здания из пенобетона на заранее установленном фундаменте использовался отечественный 3D-принтер. Технология применялась не только для печати стен, но также для изготовления мебели и элементов декора. Интерьер помещения декорирован рисунками с элементами орнаментов коренных народов Севера.

Материалы, из которых построено здание, имеют высокую энергоэффективность. Это дало возможность оптимизировать его энергопотребление, ведь в весенний и осенний периоды здание в обогреве не нуждается. В зимний сезон здесь будет использоваться система электрического отопления

В постройке футуристического дизайна разместится зона отдыха для сотрудников производственной базы «Газпромнефть-Снабжения».

Генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов отметил, что технологии 3D-печати дают возможность сделать строительство и эксплуатацию зданий более экологичными, повысить скорость возведения производственных объектов и при этом снизить расходы.

«Мы видим перспективы в использовании строительной 3D-печати, в том числе в арктических регионах. Несмотря на свою футуристичность, здание органично вписалось в природный ландшафт Обского причала», – оценил будущее технологии Дмитрий Потапов.