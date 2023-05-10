Дмитрий Песков - о Гейдаре Алиеве: Он вошёл в историю СССР и современных российско-азербайджанских отношений

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Дмитрий Сергеевич, когда Владимир Путин в 2000-м стал главой российского государства, по сути, одним из первых его визитов была поездка в Баку, в Азербайджан…

Именно эту тему журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить в среду, 10 мая.

Я тогда освещал, в числе других журналистов, эту командировку. И мне почему-то запомнилось, что Владимир Путин вручил президенту Азербайджана Гейдару Алиеву диплом (копию) об окончании школы КГБ СССР. То есть, Путин и Алиев были коллегами во всех смыслах.

- Сегодня, 10 мая, 100 лет со дня рождения Гейдара Алиева. Именно по этой причине, как я понял, Ильхам Алиев не приехал 9 мая на наш парад. Как в Кремле - и президент, и администрация - отмечают 100-летие Гейдара Алиева, одного из руководителей советского государства, как его называют наши СМИ?

- Ну, это - совершенно экстраординарная личность, - так отозвался Песков, отвечая на мой вопрос, о Гейдаре Алиеве. - Личность, которая вошла в историю нашей когда-то общей страны, которая вошла в историю навсегда - современного Азербайджана, и которая вошла в историю современных российско-азербайджанских отношений. Конечно же, мы разделяем радость (значение) этой даты вместе с нашими азербайджанскими друзьями.

И, конечно, мы храним память о той роли, которую внес во все, о чем мы выше говорили, Гейдар Алиев.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.