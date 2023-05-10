Развитие взаимодействия ЕАЭС, ШОС и БРИКС обсудят на Евразийском экономическом форуме

Участники дискуссии обсудят ключевые направления сотрудничества

Создание широкой партнерской сети межгосударственных объединений и развитие сотрудничества между союзами стран в условиях переформатирования глобальной экономической архитектуры обсудят участники сессии «ЕАЭС – ШОС – БРИКС: открытый интеграционный диалог» в рамках деловой программы II Евразийского экономического форума. который состоится 24–25 мая в Москве. Оператор форума — Фонд Росконгресс.

Участники дискуссии обсудят ключевые направления сотрудничества, эффекты для стран ЕАЭС в результате реализации транспортно-логистического мегапроекта в Большой Евразии, перспективы валютно-финансового сотрудничества и перехода на новые формы расчетов во взаимной торговле стран данных интеграционных объединений в современных условиях, а также роль взаимодействия объединений в стабилизации общей экономической ситуации в мире.

Ожидается, что участие в сессии примут Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Шерпа Южно-Африканской Республики в БРИКС Ани Суклал, другие авторитетные эксперты. Модератор дискуссии — ректор Московского государственного института международных отношений МИД РФ Анатолий Торкунов.

«Расширение взаимовыгодного сотрудничества между интеграционными форматами не только способствует росту национальных экономик, но и может оказать существенное влияние на формирование новых подходов в функционировании глобального рынка. Пространство Большой Евразии обладает уникальными торгово-экономическими и транспортно-логистическими преимуществами, в то время как человеческий потенциал и ресурсы стран БРИКС способны кратно усилить эффект от этого сотрудничества. Уверен, в ходе дискуссии эксперты смогут найти прикладное применение совокупным возможностям государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС и предложить конкретные пути развития взаимодействия межгосударственных объединений, прежде всего на благо граждан этих стран», — сообщил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планомерно выстраивает инфраструктуру для диалога - с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС): на государства этого объединения приходится свыше 30% мирового ВВП. В то же время - открываются и возможности для продвижения более широкого интеграционного контура с участием БРИКС: особо актуальными являются вопросы объединения платежных систем, использования национальных валют во взаимных расчетах между странами, содействия развитию инноваций и обмен лучшими практиками регулирования торговли, таможенного администрирования, а также в транспортно-логистической и энергетической сферах.

II Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета проводятся в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. События ЕЭФ–2023 пройдут под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». Всего в рамках мероприятия состоятся порядка 35 деловых сессий. Они будут разделены на семь тематических направлений, среди них: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», а также «Внутренний рынок ЕАЭС, таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки». В рамках «Стратегического блока» пройдет обсуждение Стратегии ЕАЭС – 2030+.

Помимо этого, на «полях» Евразийского экономического форума пройдет Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия», деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, посвященный обсуждению новых возможностей развития международного сотрудничества в Евразии, и круглый стол «Евразия регионов». Также состоятся бизнес-диалоги, посвященные сотрудничеству ЕАЭС с Индонезией и странами Латинской Америки.

Подробная деловая программа – на официальном сайте форума.