10 тысяч человек приняли участие в первом фестивале «Сила Цвета» на горнолыжном курорте в Кировске

Фото фонда Росконгресс.

Гостями фестиваля «Сила цвета» на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» (г. Кировск, Мурманская область) стали 10 тысяч человек. Фестиваль состоялся 6–7 мая в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., оператором которых выступает Фонд Росконгресс. Главной целью проведения фестиваля стала популяризация арктического туризма.

На фестивале были представлены девять предприятий общественного питания из Мурманской области и Карелии. Посетители фудкорта «Вкус Арктики» познакомились с уникальными ресторанными блюдами в формате уличной еды. За два дня гости попробовали 5200 порций арктических блюд и 3300 порций напитков. Мероприятие прошло под патронажем проекта «Гастрономическая карта России» с участием руководителя проекта Екатерины Шаповаловой.

Кроме того, на площадке MURMANSK.TRAVEL Market гости смогли поучаствовать в экскурсиях в сопровождении лучших гидов туркластера «Хибины», в мастер-классах, приобрести эксклюзивные сувениры, а также бесплатно отправить открытку по России. Всего гости фестиваля отправили 6500 открыток.

Фото фонда Росконгресс.

Фестиваль завершился выступлением группы «Моя Мишель».

Организаторы Фестиваля «Сила Цвета» — Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет по туризму Мурманской области, Администрация города Кировска, компания «ФосАгро» и АНО «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска» при поддержке проектов «Гастрономическая карта России» и «Серебряное ожерелье России», а также АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — самый высокогорный курорт Северо-Запада России — находится в черте города Кировск. Он расположен на Южном и Северном склонах горы Айкуайвенчорр и включает в себя трассы любого уровня сложности. «Большой Вудъявр» входит в список лучших горнолыжных курортов России, а в 2022 году одержал победу в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа» Национальной премии «Горы России». Работать он продолжает даже в июне.

Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Сквозной приоритет председательства — обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. Комплексная программа российского председательства направлена на продвижение сотрудничества для повышения благосостояния и качества жизни населения Арктики, включая коренные народы Севера, его адаптации к последствиям изменения климата, сохранение арктического биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечение социально-экономического развития, поиск решений в области глобальной энергетической и транспортной безопасности, продвижение научного сотрудничества в высоких широтах и укрепление арктического сотрудничества.