Путешествуй с билайном и получай 10% кешбэка при бронировании отелей

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Отдыхать в разных уголках России и мира можно выгодно. При бронировании отелей и гостиниц на сервисе beeline.travel.yandex.ru пользователь получит кешбэк в размере 10% от стоимости проживания. Для этого нужно быть абонентом билайна и указать при бронировании свой номер телефона.

По условиям акции, размер кешбэка не ограничен и начисляется на любую стоимость проживания в любых отелях, независимо от их звездности. Во многих других программах лояльности в этом плане есть различные ограничения.

При бронировании размещения кешбэк придет на мобильный счет в течение 30 – 70 дней после выезда из отеля. Бонус можно потратить на оплату связи, подключение подписок, покупки в играх и прочие услуги.

Как получить кешбэк

В мобильном приложении оператора заходите в раздел «Для вас», выбираете и бронируете отель, указ номер телефона в поле «Кешбэк от билайн».

Также это можно сделать в поисковике через страницу Яндекс путешествия x билайн.

Кешбэк в размере 10% действует до 31 мая, после чего он не пропадет, но будет снижен до 7%. Подробнее об условиях акции на странице сервиса.

СПРАВКА

Яндекс Путешествия является одним из самых быстрорастущих сервисов для поиска и бронирования отелей в России. По данным исследования OMI в марте 2022 года, 25% опрошенных предпочитают Яндекс Путешествия вместо ушедших из России сервисов бронирования. А партнерство с билайном делает использование этого сервиса не только удобным, но и крайне выгодным.

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