Путин оценил проект ивановского губернатора по развитию малых городов

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским. Редкий случай: президент не только похвалил губернатора за работу, но еще и признался, что изучает его управленческие идеи.

- Познакомился с вашей статьёй о малых городах. Хорошая статья очень, - похвалил глава страны.

Воскресенский в ответ рассказал, что у себя в регионе занимается малыми городами системно. Чинит к ним дороги, соединяет электричками, восстанавливает парки и набережные.

- В малых городах народ живёт трудно, и они требуют особого внимания. Считаем, что у малых городов есть будущее. Всё-таки, согласитесь, это хранители наших ценностей, это оплот здорового консерватизма, - ответил губернатор.

Дальше руководитель Ивановской области рассказал президенту о региональном образовательном мега-проекте.

- В прошлом году правительством было принято решение о создании в центре города Иванова образовательно-культурного пространства. Речь идёт о так называемом межвузовском кампусе, - напомнил он.

Местные власти хотят создать общее учебное пространство для разных вузов. Это должно улучшить междисциплинарные исследования. Кампус появится в здании бывшей Большой ивановской мануфактуры.

- Красное здание, - вспомнил Владимир Владимирович. - Сколько будет стоить проект?

- Проект оценивается в более 10 миллиардов, - ответил Воскресенский.

- Денежки откуда возьмём? – по-хозяйски уточнил российский лидер.

- Из 10 миллиардов порядка шести будет капитальный грант (правительства – Ред.), порядка четырех миллиардов – частные инвестиции.

Губернатор отметил, что решение на федеральном уровне уже принято.

В конце встречи Воскресенский напомнил о выборах в сентябре и попросил у Путина поддержки.

- То есть в целом у вас темп набран хороший, поэтому, если жители области окажут вам доверие, конечно, я со своей стороны вас поддержу, - заявил глава страны.