Россия отменила визовый режим с Грузией: в чем смысл хитрого хода Москвы

С 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Фото: Александр КОЦ

В геополитической шахматной партии Москва сделала неожиданный ход - Владимир Путин своим указом с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь для въезда достаточно паспорта, и находиться без визы на российской территории они могут до 90 дней.

Отменен и запрет на прямые авиарейсы Москва-Тбилиси.

Для грузин это решение – прямо скажем – историческое!

Целое поколение выросло в визовой блокаде – не имея возможности запросто попасть в Россию (получение визы в Тбилиси – это страшная головная, а то и зубная боль, с гигантскими очередями и, как я слышал, коррупцией), грузинам ничего не оставалось, как идти по более легкому пути - на Запад.

Причем во всех смыслах…

В те недавние времена, когда я путешествовал по Грузии, мне доброе десятилетие – все, дворники, политики, местные друзья, артисты, таксисты, руководители театров, партий, фракций парламента, говорили: зря Россия держит нас, грузин, на расстоянии. Зря не пускает к себе.

Здесь понимают, конечно: решение «наградить» грузин визовым режимом в 2000-м году, было эмоциональным. Тогда Грузия вошла в суровый геополический клинч с Москвой, и военный конфликт 2008-го года стал продолжением вражды, отягченной абхазской и осетинской раной.

Интересно, что именно тогда Саакашвили сделал, казалось бы, странный шаг – в разгар ссоры с Москвой он отменил для россиян визы. Более того, в аэропорту русским выдавали по бутылке грузинского вина… Расчет был прост и верен.

Именно тогда, в Грузию пошел массовый русский турист. Простые российские граждане увидели своими глазами выставленные напоказ плоды реформ Мишико, что хорошо пригодилось для пиара самого Саакашвили.

Этого гибкого и хитрого подхода до сих пор не доставало Москве.

Мне грузины говорили – зачем вы ввели визы? Грузины удивлялись – для чего?! Получается, дескать, вы сами отдаете нас Западу, не желая с ним конкурировать?! Мол, зачем закрыли для нашей молодежи въезд в Россию? Что бы - что? Наши дети, мол, и так забывают русский, и едут работать на безвизовый Запад, который предоставляет возможность учиться, стажироваться, делать карьеру…

И вот, через 23 года, Москва, наконец, спохватилась, и ко всеобщему грузинскому облегчению – меняет свое давнее решение…

Тут, думаю, многое совпало – правительство правящей в Грузии партии «мечтателей» не стало присоединяться санкциям против России и не открыло "второй фронт", как ни били его за это "по почкам» и не угрожали всевозможные представители США, ЕС и даже Киева. Кроме того, таким решением Москва мстительно демонстрирует Западу, и показывает окружающим странам – Россия в игре. Она способна восстановить влияние даже там, где казалось бы угнездились Вашингтон и Брюссель.

И еще Москва таким образом дает «мечтателям» повод сказать, что они наконец-то добились того, чего не мог Саакашвили. Причем, практического, и именно того, что ждали избиратели.

Не все, конечно. Оппозиция в Тбилиси наверняка поднимет по этому поводу скандал. Прозападная президент Грузии Зурабишвили уже назвала решение Москвы провокацией. Но реальная власть в этой стране у парламента, а не президента.

За то в грузинских ресторанах Москвы и Питера сегодня, видимо, будет аншлаг. Возможно, даже бесплатное Киндзмараули за счет заведения на радостях.

Получается, новая страница в российско-грузинских отношениях уже открыта… И тут нужна осторожность с обеих сторон. Не испачкать бы, не разорвать сгоряча, как предыдущие….