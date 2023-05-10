Почему Путин отменил визы с Грузией именно сейчас?

Путин подписал указ об отмене виз с Грузией Фото: REUTERS

Российский лидер подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15.05.23. В нем, в частности, сказано: «Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд...и выезд из РФ без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих их личность». Исключение сделано для граждан, въезжающих в Россию, чтобы здесь работать. Или приезжающих более, чем на 90 дней. В том числе, для получения образования. Другим указом Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в эту закавказскую республику и продажи туров туда.

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту тему с экспертом по Ближнему Востоку и Кавказу, политологом Станиславом Тарасовым.

- Что изменилось в наших отношениях с Тбилиси, и почему стали возможны такие указы?

- Это было ожидаемое решение. Изменилось очень многое. После того, как Грузия официального заявила, что отказывается присоединяться к антироссийским санкциям, еще в начале кризиса на Украине, и после того, как она стала расширять торгово-экономическое сотрудничество с Россией, отказалась в 2022-м превращать свою страну в антироссийский форпост Запада на Кавказе — можно было констатировать, что идет нормализация отношений Москвы и Тбилиси.

- Обоюдное движение навстречу?

- Да, уже в Госдуме заговорили о возможности восстановления дипломатических отношений.

- И нынешнее решение о визах...

- ...Это один из шагов в том же направлении. Грузия становится таким государством в регионе, каким бы его хотела видеть Россия.

- Это каким же?

- Свободная, демократическая, независимая, нейтральная страна. Государство, которое развивает многостороннее сотрудничество как с соседями, так и с другими странами. И которое, в перспективе, не станет плацдармом для агрессивных действий против соседей. Прежде всего, против России.

- А она плацдармом точно не станет?

- Надеюсь, что нет. Правительство, сформированное «Грузинской мечтой» - оно националистическое, не пророссийское. Но они - прагматики. Они сильно обожглись на пятидневной войне 2008 года. Когда утратили контроль над Южной Осетией и Абхазией окончательно. Эти прагматики понимают, что эскалация приведет к утрате Грузией государственности вообще.

- Есть и такой вариант?

- Есть такие геополитические прогнозы, по которым одно из государств этого региона может вообще исчезнуть с карты мира. Как сейчас происходит с Украиной. Грузины озабочены своим сохранением под солнцем. Они действуют грамотно. Это надо только поддерживать.

- За спиной Тбилиси не стоит разве Вашингтон, как и за спиной Киева, и что грузины могут решать сами?

- Обещание вступления в ЕС перед грузинами подержали как морковку — и все, ничего не сделали. Схожие посулы были по НАТО. Грузин в 2022-м убеждали на Западе, что им окажут военно-техническую помощь - в случае агрессии с севера. Которая случится вот-вот, «после взятия Киева». Но, когда грузины поняли, что Россия не намерена проводить агрессивную политику в отношении Грузии, что Москва заинтересована в сохранении грузинской государственности, в Тбилиси стали смотреть на ситуацию достаточно трезво. Грузины слишком долго были в составе российской, а потом советской империй. Они не забыли запах пыли кремлевских ковров. Они чутко чувствуют опасность развилок.

- С Украиной разве не так же было?

- У украинцев другие ресурсы, другая численность населения. А тут что - мандарины, вино, море.

- Да еще фактор Турции...

- Тбилиси взаимодействует и с Анкарой. Грузины вообще использовать пытаются возможные ресурсы стран-соседей. С Ираном новые горизонты у них открываются. Когда появился проект Север-Юг, грузины увидели, что смогут участвовать в интеграционном процессе. И получать выгоды как транзитная страна. Грузия по-серьезному сможет обеспечить себя лишь при условии сохранения добрососедских отношений с Москвой. А Запад предлагает Тбилиси военный сценарий, не желая идти на широкое экономическое сотрудничество.