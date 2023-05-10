"Народ давно мечтает о безвизе": жители Грузии восприняли решение Путина с восторгом

Простые граждане Грузии восприняли отмену виз с Россией с радостью, президент Грузии Саломе Зурабишвили - с тревогой и озабоченностью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 10 мая 2023 года, указом президента России Владимира Путина были отменены обязательные визы для грузин. И это еще не все, одновременно с этим российские власти сняли запрет на прямые полеты российских и грузинских авиакомпаний между нашими странами.

Как новость восприняли в Грузии (спойлер – с восторгом) и что по этому поводу говорят российские политики (реакция более сдержанная) в материале «КП».

«Установить, что с 15 мая 2023 граждане Грузии осуществляют въезд в Российскую Федерацию без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих их личность… Настоящий указ вступает в силу со дня подписания», говорится в документе, подписанном Путиным.

Это значит, что отныне грузины, если едут по личным делам на срок менее 90 дней, смогут приезжать в Россию по паспорту своей страны. И никаких дополнительных документов. Напомним, что обязательный визовый режим для граждан Грузии действовал с 2000-го года.

Но и это еще не все. Других своим указом президент снял запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Сакартвело, который действовал, конечно, меньше чем визовый для грузин, но раздражал куда больше. Самолеты между нашими странами не летают с июля 2019, с момента беспорядков в центре Тбилиси, названными в народе «гавриловскими» в честь депутата Госдумы Сергея Гаврилова, севшего не в том, как посчитала грузинская оппозиция, кресло. Для грузин, которые жили за счет туристов из России такое положение вещей было настоящей трагедией. Ведь турпоток снизился в разы. А теперь…

- Я уже посмотрел, пока билеты на прямые рейсы на сайтах не появились, но, наверное, вот-вот. – Буквально кричит мне в трубку от радости член союза гидов Грузии Левон Зарашвилли. – Я уже прочитал в новостях, что ваши российские компании будут ежедневно пускать по 7 рейсов. А еще же наши есть.

Левон, как и многие в Грузии (но не все, об этом ниже – авт.) буквально ликуют от таких приятных новостей из Москвы. Главе грузино-российского центра им. Примакова Димитрию Лотркипанидзе я едва дозвонилась, его телефон был хронически занят.

- Очень много людей звонят мне, благодарят ( центр Примакова очень активно работал на поприще восстановления авиасообщения – авт.). Все очень рады. Честно говоря, мы никак не ожидали, что не только авиасообщение, но еще и визы отменят. Это невероятно! Я выложил пост с этой новостью в соцсети, и за 3 минуты 267 лайков, - немного придя в себя от ликования Димитрий перешел на официальный тон. – Такие шаги России – логичное продолжение развития отношений между Грузией и Россией. Вы знаете, что товарооборот между нашими странами растет не по дня, а по часам. Если за весь прошлый год он составил 1 млрд 350 млн долларов, то только за 3 месяца 2023 уже 2 млрд 800 миллионов!

- А что ваша оппозиция? Ими уже сделаны какие-то заявления?

- Нет еще, они в шоке, видимо. Но скоро поступят, я уверен. Западные политики с начала года, как только поползли слухи о возобновлении авиасообщения, стали говорить, что это будет пряма декламация отхода Грузии от прозападного курса. Хотя тогда в 2019 они говорили, что вот Россия запретила авиасообщение, и это противоречит всем демократическим принципам. А тут как хочет восстановить, снова противоречит. Вот такая политика двойных стандартов.

Первой из официальных лиц, кстати, заявление сделала президент Сакартвело Саломе Зурабишвили. Она назвала отмену визового режима неприемлемой. «Это провокация со стороны России», сказала она. В Грузии президент находится в оппозиции к правительству. И с каждым днем все в более жесткой, так как госпожа Зурабишвили не скрывает своего прозападного взгляда, тогда как правительство и премьер действуют более рационально и в интересах простого народа, сохраняя нейтралитет в этой непростой ситуации и не ввязывая маленькую, но гордую страну в водоворот мировых событий.

А просто народ давно мечтает и о безвизе, и о прямых рейсах. В Грузии 3.8 миллиона человек. В России этнических грузин около 1 миллиона. Таким образом у каждого грузинского грузина есть близкий родственник в России. Понимают это и в Москве.

- Отмена виз - это долгожданное решение, которое сильно облегчит жить простых грузин, - считает глава комитета Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников. – Мы несколько лет настаивали на этом. Потому что 1 миллион грузин с российскими паспортами, 1,5 миллиона наших туристов, которые вынуждены были летать через третьи страны… Все это сильно облегчение для всех них.

- А для российско-грузинских отношений такой шаг что может означать?

- Вовсе не то, что теперь мы будем дружить, что называется в десна. Вопросы Абхазии и Южной Осетии мы не решаем. Еще раз повторюсь, эти послабления сделано в интересах простых.

- Тем не менее, в Грузии новости восприняли на ура. И ушла, как мне кажется, некоторая враждебность…

- Да, есть такое ощущение.