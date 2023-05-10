Виктор Бут раскрыл, зачем в США снимают сиквел "Оружейного барона"

Российский бизнесмен Виктор Бут. Фото: Оксана ЗУЙКО

Стало известно о планах Голливуда снять сиквел фильма Lord of War (в русском переводе «Оружейный барон».)

Как известно, эта кинокартина, причём - сугубо художественная - сыграла роковую роль в судьбе российского бизнесмена Виктора Бута.

Напомню - он был осуждён судом присяжных в Нью-Йорке на 25 лет тюремного заключения.

Бут вернулся в Россию - в результате обмена заключенными - в декабре 2022-го.

Новые «сенсации», пришедшие из-за океана, мы обсудили с самим Виктором Анатольевичем…

…- Мы посмотрели английскую версию этого странного сообщения. Чего это они вдруг решили именно сейчас делать продолжение Lord of War, если первая часть «Оружейного барона» не вызвала большого интереса? (Разве что только у суда присяжных.) Более того, лента едва ли на треть окупилась?

- Видимо, те круги, которые стояли за изготовлением первого фильма, решили как бы это дело возобновить. Особенно после того, как появились какие-то еще более странные сообщения – типа: «Пусть Бут вернется - сам, потому что у нас тут что-то не так пошло, мы его еще на кого-нибудь поменяем».

То есть, это какие-то «фантомные боли» в самой этой, так сказать, клоаке.

- А что «не так пошло»? Они считают, что это был неравнозначный обмен, что ли?

- Видимо, да. Иначе зачем тогда пропагандистам в Голливуде отдавать заказ на сиквел Lord of War?

То есть, те, кто решил «повторить опыт», плюс все остальные, кто этом замешан, - как говорится, при интересах. Все зарабатывают какую-то денежку, где-то что-то распиливают. Возможно, выделенный под это бюджет.

- А не связано ли это с осложнениями в отношениях между Россией и Соединенными Штатами?

- Ну, естественно, - это идет основным мотивом.

Чем сложнее ситуация, тем больше можно денег освоить. Это мое такое скромное мнение по этому поводу.

- Ваш адвокат…

- Стив Зиссу.

- Это он вам эту информацию передал?

- Да.

- А что советует?

- Ну, он, во-первых, наблюдает за развитием ситуации. И, если инициаторы этой затеи снова будут как-то - в «художественных целях» - использовать реальную жизненную коллизию, в которой я оказался… Тогда он готов будет подать на них в суд - для защиты моего имени и за (как у них там есть) клевету.

- Естественно, мы нашего Бута им не отдадим. А что, они собираются что-то еще предъявить?

- Ну, если учитывать то, что было сделано первый раз,

Ведь вначале вышел фильм, а потом уже, через 3-4 года, появились выдуманные обвинения, основанные на… сугубо художественных вымыслах.

(По сфабрикованным американскими спецслужбами обвинениям Бута обвиняли и «в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма».- А.Г.)

Такая вот история…

От бывших наших «партнеров» можно всего чего угодно ожидать, особенно - сейчас.

- А, если говорить о конкретных эпизодах, которые были скопированы с экрана, но которых не было в реальной жизни?

- Ну, если во время суда агенты открыто заявляли, что да, дескать, именно фильм «Оружейный барон» был для них, так сказать, источником, откуда они черпали свои знания и понимание проблем.

- Мы, конечно, вас не отдадим. Ну, допустим, они заполучат Бута. Какие-то новые обвинения будут?

- Вы поймите, как говорят в Америке, они могут обвинить - хоть в чем - любой сэндвич с беконом.

То есть правовая система там у них полностью накрылась, и дальше будет только хуже. Получается странная такая вещь, что, несмотря на эту риторику о том, что у них правовое государство, они же сами свои правовые нормы и разрушают.

И, первым делом, конечно, разрушили международное право, все положения.

- Ясно. То есть попытка или идея снять вторую порцию «Оружейного барона», за этим стоит не только Голливуд, но и политические круги, которые спровоцировали…

- Скорее всего, именно они и дают поручения Голливуду снимать, особенно такие провальные картины.

- Ну, они получат уши от мертвого осла, а не Бута. Мы Бута не отдадим.

- Ну, спасибо вам, Александр.

- Спасибо вам.