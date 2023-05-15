Эксперты рассказали, какой класс каюты выбрать, чтобы не переплачивать за круиз и насладиться отдыхом

Вместе с экспертами гипермаркета круизов «Инфофлот» мы создали гайд по классам теплоходов и кают. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Странствовать к прекрасному можно очень по-разному. Понятно, что если вы вдруг захотите покорить Марианскую впадину, то вам вряд ли удастся сделать это с каким-то исключительным комфортом, но даже менее экстремальные виды путешествий иногда требуют от нас жертв. Например, в Индии практически неважно, сколько вы заплатите водителю и как тщательно будете подбирать маршрут к какой-нибудь гималайской святыне, все равно придется трястись по горному серпантину на стареньком раздолбанном джипе. К счастью, с круизами все с точностью до наоборот: сколько бы вы ни заплатили, вы получите весь сервис на борту. Развлечения, трехразовое питание, музыкальную программы, экскурсии - в общем, все, что требуется для отдыха. Почему же тогда цены на круизы такие разные?

Вместе с экспертами гипермаркета круизов «Инфофлот» мы создали гайд по классам теплоходов и кают, которые можно встретить в России.

У речных теплоходов бывают разные классы и у кают тоже. Как это понимать?

Тут все примерно, как с отелями: чем выше класс корабля, тем больше звезд. Однако вы не найдете на реках России круизного теплохода, который можно было бы сравнить с хостелом, ведь уже более 10 лет операторы только и делают, что активными темпами модернизируют свои суда, чтобы они отвечали вкусам людей, повидавших мир и уют. В последние годы они даже начали строить новые теплоходы.

Теплоходы различных классов в затоне. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

А вот с классами кают можно здорово запутаться. При выборе билета вы столкнетесь с такими страшными обозначениями, как А2Н или А2 (III), или вообще ПК (шлюпочная). Не переживайте, это все те же комфорты, люксы и полулюксы, просто разной планировки и на разных палубах. В какой-то каюте чуть больше площадь, где-то предусмотрен персональный балкон, а где-то нет телевизора. Настоящая путаница возникает из-за того, что каюты одного и того же класса могут качественно отличаться на разных кораблях, но даже в этом хаосе есть несколько постоянных. Мы узнали у сотрудников «Инфофлота», что обязательно должно быть в каждом классе кают?

СТАНДАРТ (КОМФОРТ)

Лучший выбор для тех, кто желает странствовать, не переплачивая за капсульную кофеварку. Дизайн стандартной каюты зависит от класса теплохода, а ее площадь обычно составляет 10-11 квадратных метров. Впрочем, в ней есть все то, что бывает в обычной уютной гостинице. Холодильник, санузел, телевизор, кондиционер. Кстати, если решите путешествовать этим классом, то мы рекомендуем озаботиться билетами заранее, так как он считается самым востребованным и раскупается в первую очередь.

Двухместная каюта класса «Комфорт» на теплоходе «Лебединое озеро». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

ПРЕМИУМ

Его нужно выбирать, если путешествие обещает быть долгим. Тут вам и меню подушек, и мини-бар с приветственной бутылкой игристого, и даже встречается личный балкон. Само помещение обычно больше «стандарта» всего на пять метров, но эта разница ощутима. При желании можно даже найти каюту с балконом и кофейным столиком. Если сравнивать с такси, то это что-то вроде комфорт плюса, в котором вы сами выбираете модель машины. Сама каюта этого класса тоже обычно побольше - 12-15 метров, то есть стандартная студия. В такой приятно проводить время в круизе длинной больше 2 дней. Например, по Волге, Каме или Дону на теплоходе «Александра».

Каюта класса «Премиум» на теплоходе «Александра». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

ЛЮКС

На цены и общее роскошество «Люксовых» кают очень сильно влияет класс корабля. Так, стоимость «люкса» на самом крутом и современном теплоходе может почти в два, а то и в три раза превышать стандартную. Когда мы попытались выяснить — что же обязательно должно быть в люксе, работники «Инфофлота» почти хором отвечали — «Четкое зонирование. Есть большая спальня и гостиная. Часто это даже отдельные комнаты». Как оказалось, даже на одном и том-же корабле может быть несколько разных «люксов» с совершенно разной планировкой и наполнением. В одном могут умещаться широкие письменные столы, диваны, шкафы и картины, а в другом ничего этого может и не быть, но зато будет ванна. Вообще, все «люксы» сделаны так, чтобы пассажир испытал все прелести водного путешествия. Да, некоторые из них можно назвать образцами бескомпромиссной роскоши. Такие вы найдете на теплоходе «Мустай Карим». Другие же просто большие и удобные. Главные отличия «люкса» от остальных классов — это современный дизайн и площадь. Она может достигать 30 и даже 40 квадратных метров.

Каюта класса «Люкс» на теплоходе «Мустай Карим». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Например, на теплоходе «Симфония Севера», который ходит в Карелию - на Валаам, Кижи, в Сортавалу и даже Петрозаводск, пересекая Ладожское озеро из конца в конец, есть люксы площадью 37,6 квадратного метра, 9 из которых приходится на роскошный балкон, который так и тянет назвать террасой.

ТАРИФЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В круизах всегда есть чем заняться, пока вы плывете до следующей экскурсионной точки маршрута. Даже порой задаешься вопросом: а нужно ли ходить на все эти экскурсии, если мне и на корабле так хорошо?

Завтрак во время круиза могут принести в каюту. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Действительно. Захотели послушать живую музыку и посидеть в баре - пожалуйста. Йога? Лекции? Театр? Нет проблем, все находится на теплоходе вместе с вами и только и ждет вашего участия. На некоторых речных теплоходах для особо спортивных пассажиров даже предусмотрен фитнес-зал, где можно сгладить последствия наслаждения изысками кухни от шеф-повара. В отличие от любого другого вида отдыха, на теплоходе все это включено. На борту можно вообще ни за что не платить и наслаждаться любыми развлечениями.

Конечно, некоторые операторы создали и тарифы для тех, кто любит экономить на всем. Они называются «Лайт» или «Конструктор» и позволяют уменьшить стоимость отдыха, отказавшись от каких-то составляющих. От еды? От экскурсий? От посещения каких-то городов? Непростой выбор.

Фото: Дмитриева Юлия.

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