Битва за Турцию: Эрдогану предстоит главное испытание за 20 лет у власти

69-летний Тайип Эрдоган - один из кандидатов в президенты Турции. Фото: REUTERS

Уже в ближайшее воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут президентские выборы, которые мировые СМИ уже дружно окрестили главным политическим событием года. Дело в том, что исход голосования с уверенностью пока не берется предсказать ни одна социологическая контора планеты, а на кону - не только будущее нашего южного соседа, но и, возможно, исход эпического противостояния между Западом и Востоком.

Итак, все софиты направлены на двух кандидатов. Один - действующий 69-летний президент Тайип Эрдоган. Другой - 74-летний кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Последние соцопросы дают небольшое преимущество второму: с перевесом 49% на 43% (оставшиеся голоса отойдут техническим кандидатам Мухаррему Индже и Синану Огану, считают политологи). Однако это не означает, что исход выборов предрешен – фактор неожиданности в турецкой политике играет большую роль.

74-летний кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Фото: REUTERS

«На сегодняшний день я расцениваю шансы Кылычдароглу и Эрдогана как равные, даже несмотря на то, что опросы дают оппозиционному кандидату на несколько процентов больше, - заявил «КП» известный турецкий политолог Айдын Сезер. - К сожалению, из-за большой поляризации в турецком обществе велика вероятность того, что после выборов могут начаться столкновения между сторонниками и противниками действующего президента. У нас в Турции очень многие ожидают беспорядков во время подсчета голосов и волнуются по этому поводу.

Выборы в Турции это, действительно, голосование со многими неизвестными. Вот какие факторы могут повлиять на исход голосования.

1. Экономические настроения граждан.

С одной стороны, Турция уже на протяжении нескольких лет сталкивается с жестокой инфляцией, которая в отдельные моменты доходила до 80% в годовом исчислении. Оппоненты обвиняют в этом лично Эрдогана, который известен своими небанальными экономическими воззрениями. В частности, он за последние четыре года уволил трех председателей турецкого Центробанка, которые сопротивлялись снижению процентных ставок. Действующий президент уверен, что дешевые кредиты составят опору для турецкой экономики, даже если это приводит к повышению цен. С другой стороны, турецкая экономика, действительно, в последние годы растет темпами выше мировых: 11% в 2021 году, 6% в 2022-м. А за несколько дней до голосования Эрдоган сделал ход конем, повысив минимальную зарплату госслужащих сразу на 45%. Поверят ли ему избиратели, что самые трудные времена для экономики уже позади?

2. Последствия землетрясения.

Февральское разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 50 тысяч человек в Турции, конечно, не могло не сказаться на предвыборной кампании. Сторонники Кылычдароглу утверждают, что правительство Эрдогана не сделало всего возможного, чтобы спасти многих людей из-под завалов. В частности, слишком поздно к разбору руин была привлечена армия. А главное, якобы к такому большому числу жертв привела тотальная коррупция в стране. Ведь в зоне ЧП рухнуло много зданий, считавшихся по бумагам сейсмоустойчивыми. Но есть и обстоятельства, играющие в пользу нынешнего главы государства. В первую очередь, это его связь со строительным лобби в стране и умение реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Многие турки уверены, что с задачей восстановления пострадавших провинций никто кроме Эрдогана не в силах будет справиться. Кроме того, после разгула стихии в турецком обществе усилились религиозные настроения - а именно верующие консервативные мусульмане составляют ядро электората Эрдогана.

3. Женский вопрос.

На предыдущих выборах турецкие женщины массово поддерживали Реджепа Тайипа, им импонировал его сильный волевой характер и внимание к традиционным семейным ценностям. Но сохранил ли турецкий лидер прежний уровень поддержки? Этим вопросом задается влиятельное европейское издание «Политико», которое указывает на широкий общественный резонанс после недавнего выхода в Турции сериала «Клюквенный шербет». В одной из сцен героиня Нурсима (ее характеризуют как сильную, яркую и набожную мусульманку, с которой могут себя ассоциировать многие женщины Турции) подвергается попытке изнасилования от своего мужа, который столкнувшись с сопротивлением выбрасывает ее в окно. Сериал вызвал дискуссии о проблеме насилия к женщинам в турецком обществе, в то время как правительство попыталось запретить его демонстрацию. На этих настроениях играет команда Кылычдароглу, обещающая повысить роль женщин в обществе.

4. Курды.

Курды, составляющие 18 процентов населения Турции, могут сыграть решающую роль в исходе голосования. Крупнейшая про-курдская Народно-демократическая партия объявила о поддержке Кылычдароглу, хотя и не вошла в оппозиционный альянс. В свою очередь Эрдогана, который известен непримиримой борьбой с курдским сепаратизмом, поддерживает курдская исламистская партия HÜDA-PAR. И от того, как будут распределены голоса национальных меньшинств, будет зависеть очень многое, если не все.

5. Здоровье Эрдогана.

Не добавило голосов действующему президенту и его загадочное заболевание, которое он перенес в двадцатых числах апреля и которое не позволило Эрдогану лично участвовать в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». По официальной версии, глава государства подхватил обычный желудочный грипп, но многие в стране до сих пор верят, что у него случился инфаркт. Впрочем, с тех пор Эрдоган уже неднократно выходил на публику и даже вел многотысячные митинги в свою поддержку, демонстрируя, что он полон сил.

6. Куда пойдет страна.

Наконец, ключевой вопрос, стоящий на выборах, это вопрос национальных ценностей. Эрдогана называют жестким авторитарным правителем, но даже критики признают, что он сделал многое для того, чтобы утвердить Турцию как самостоятельного игрока на международной арене. Турецкую армию считают второй по силе в НАТО после американской, страна строит новый искусственный пролив из Черного в Мраморное море, вместе с Россией создается крупный газовый хаб. Действующий президент обещает своим избирателям большие проекты и скорое наступление нового турецкого «Великолепного века». Посулы Кылычдароглу в чем-то выглядят скромнее: он лишь говорит, что при нем везде будет царить демократия, а в страну потечет иностранный капитал. И избиратели вполне могут задаться вопросом: не станет ли Турция при новом президенте таким же безмолвным придатком Запада как многие другие страны южной и восточной Европы.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что изменится для России?

- Я не ожидаю, что если победит Кылычдароглу, то нейтральная позиция Турции, которую она сейчас заняла по российско-украинскому конфликту, как-то изменится, - говорит политолог Айдын Сезер. - Наши взаимоотношения имеют очень глубокую основу, обусловленную взаимозависимостью. Турция, конечно, важный член НАТО, но возможная смена власти с точки зрения отношений с Россией никакого риска не несёт. Даже во времена Холодной войны здесь удавалось сохранять достаточно позитивную атмосферу. В случае победы оппозиционного кандидата отношения между Россией и Турцией разве что примут более официальный вид, перейдя от отношений между двумя лидерами к отношениям между двумя государствами».

С этим мнением согласны почти все политические эксперты. Турция вряд ли отвернется от России. Слишком уж страна зависит от российских туристов, российского газа, российского зерна и возможности быть посредником между нашей страной и Европой. Но есть один нюанс. Если для Эрдогана дружба с Россией - это осознанный личный выбор, основанный, прежде всего, на совпадающих ценностях. То для Кылычдароглу - вынужденная необходимость. А значит, такие отношения между странами будут, скорее всего, менее устойчивыми.