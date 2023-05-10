Экс-премьер Финляндии Санна Марин сообщила о разводе

Бывшая премьер-министр Санна Марин и ее супруг Маркус Ряйккёнен подали на развод. Фото: REUTERS

Проигравшая в начале апреля парламентские выборы бывшая премьер-министр Санна Марин и ее супруг Маркус Ряйккёнен подали на развод. Об этом сообщила сама Марин в соцсети Instagram.

Пара познакомилась, когда им было по 18 лет. Марин и Ряйккёнен были вместе около 19 лет. В январе 2018 года у них родилась дочь Эмма, но поженились Санна и Маркус чуть менее трех лет назад, в начале августа 2020 года.Церемония прошла уже в премьерской госрезиденции Кесяранта на северо-западе Хельсинки.

В том же сообщении Санна Марин рассказала своим подписчикам, что они по-прежнему остаются лучшими друзьями и любящими родителями.

Если политическое будущее Марин пока под вопросом, то Ряйккёнен с недавнего времени работает в хельсинкском стартапе, специализирующемся на разработке, производстве и коммерциализации аппаратных и программных продуктов для авиакосмической и коммуникационной отраслей.

Хотелось бы написать, что ничто не предвещало такого развития событий, но светские наблюдатели давно обратили внимание, что пара отдыхает в основном в разных компаниях. Ситуация также подогревали фотографии таблоидов с различных частных вечеринок, которые при желании можно было трактовать по-разному. Медийный образ Санным Марин всегда был очень ярок, в то время как супруг чаще оставался в тени.