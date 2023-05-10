Болезненно исхудавшая Наталья Андрейченко стала неузнаваема

Наталья Андрейченко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Андрейченко 3 мая отметила 67-летие. Главная Мэри Поппинс советского кино давно живет в Мексике, где занимается духовными практиками и сыроедением. Больше 15 лет актриса совершенствуется в йоге, пришла к буддизму. Ее последние фото пугают.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Андрейченко разместила в блоге свежие фотографии. Актриса выглядит болезненно худой. Ее щеки ввались, а обтянутое кожей лицо перепугало поклонников. В комментариях публика обсуждает изменившуюся до неузнаваемости артистку. Многие боятся, что она снова могла начать пить.

Звезда рассказывала, что впервые выпила на съемках по совету своего коллеги Игоря Костолевского. Она сильно замерзла после сцены в бассейне, потому актер предложил ей водки.

После этого случая Андрейченко пила все больше и больше. Все интересы она готова вмиг променять на спиртное. В итоге пришла к отцу с просьбой о помощи. "Папа на Пушкинской площади нашел врачей, мы пришли в эту клинику, и мне помогли на короткое время", - рассказывала знаменитость.

Врач, лечивший Наталью, как-то ей сказал: "Если ты выпьешь 20 граммов спиртного, ты умрешь!".

А вскоре познакомилась со знаменитым композитором Максимом Дунаевским. Именно он поспособствовал тому, чтобы на главную роль в фильм "Мэри Поппинс, до свидания" вместо Анастасии Вертинской утвердили его супругу. Эта роль стала для нее звездной.

Но именно из-за мужа с Андрейченко случился срыв, который чуть не стоил ей жизни. Она нашла бутылку водки. Отхлебнула и почувствовала, что у нее останавливается сердце. Во время лечения от алкоголизма пережила клиническую смерть. Женщину чудом откачали, но пить она бросить не могла. На съемках "Тихого Дона" пила между сценами.

Бросила она после того, как развелась с композитором и перебралась в Штаты к голливудскому режиссеру Максимилиану Шеллом. "Я начала новую жизнь, и тогда она казалась очень счастливой", - откровенничала звезда.

С Шеллом она прожила 21 год, пока он не влюбился в другую. Муж стал требовать развода, но актриса целых семь лет отказывалась подписывать документы, тяжело переживала предательство.

Позже открыла центр духовного ретрита в Мексике. "Как только человек встает на духовный путь, к нему приходит учитель. И питание должно быть одинаковое. У нас тут животных не жарят, я люблю всех! Не ем ничего с глазами, кроме картошки!", - говорит Андрейченко.