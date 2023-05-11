Автомобиль «Москвич» можно будет купить в рассрочку по «Халве»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Возрожденный автозавод «Москвич» с 15 мая запускает финансовые программы для клиентов. Среди них — возможность купить машину без первого взноса в беспроцентную рассрочку по карте «Халва». Платежи рассчитаны на 18 месяцев. Кроме того, Совкомбанк предлагает автокредит с субсидированной процентной ставкой.

Управляющий директор банка Артем Языков сообщил, что Совкомбанк рад стать партнером автопроизводителя и предоставить водителям удобные условия покупки авто.

— Разнообразие финансовых программ Совкомбанка – с субсидированной ставкой и в формате авторассрочки – будет способствовать повышению доступности автомобилей «Москвич» для разных групп клиентов, – сообщил представитель банка.

Фото: Пресс-служба завода "Москвич"

Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин назвал главной задачей предприятия — обеспечить клиентам высокий уровень обслуживания и сервиса.

— Уже в мае запускаем кредитную программу, которая позволит приобрести автомобили на максимально выгодных условиях. Совместно с банками-партнерами мы прорабатываем различные финансовые предложения, направленные на снижение кредитных ставок и ежемесячных платежей. Они будут доступны во всех официальных дилерских центрах, – рассказал Пронин.

Чтобы подать заявку на рассрочку по «Халве» или автокредит, в дилерском центре нужен только российский паспорт. Заявку рассматривают в течение часа — в случае одобрения договор можно подписать на месте.

ПАО «Совкомбанк». Реклама. LjN8Jwx1s