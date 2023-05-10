Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 мая 2023 18:24

В Офисе президента Украины опровергли прогноз главы европейской дипломатии Борреля

Деятели Незалежной не скупятся на противоречащие друг другу заявления
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Фото: REUTERS

Удивительная штука творится в мозгах украинских властителей в наши дни. Там идет борьба двух (или трех и даже большего числа) бессознательных сознаний. Ответственные функционеры заявляют практически одновременно, что Украине нечем воевать, потому что союзники не выполнили своих обязательств, что Украина переходит в наступление, но что от наступления не стоит ждать слишком многого.

Стоило только главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю рассказать, что Украина держится исключительно на западной помощи…

- Я знаю, как закончить все это немедленно: я прекращаю оказывать помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. - рассказал он в интервью и задал вопрос, на который сам же и ответил. - Тогда Украина превратится в марионеточную страну. Хотим ли мы этого?

В общем, ситуацию он обрисовал верно и не замедлил подчеркнуть, что Запад на такой сценарий не согласится и продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву, и именно это было главным посылом в его ответе. Но в Киеве увидели только первую часть его аргументов и не преминули возмутиться.

- Прекращение поставок оружия в Украину абсолютно не означает "немедленное окончание" военных действий. Это чистый оксюморон. Единственным выходом является немедленный вывод российских войск с нашей территории, - отчитал главу европейской дипломатии, как стоявшего перед ним немытого и сопливого мальчишку, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. - А прекращение поставок означает лишь расширение масштабов конфликта.

- Расставьте правильные акценты, - потребовал Подоляк. Удивительная наглость, конечно.

Как именно отсутствие оружия повлечет за собой расширение масштабов, не пояснил. Потому что понимает, наверное, что сморозил полную глупость, но не может в этом сознаться. И почему тогда Киев требует от союзников больше оружия, если это мешает распространению зоны боевых действий на новые территории? Или Подоляк имеет в виду, что эта зона, перекатившись через Одессу и Николаев, расширится до Хмельницкой и Волынской областей?

А другие деятели Киева в это время тоже не скупятся на противоречащие друг другу заявления. Экс-ветеринар и бывший криминальный авторитет, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщает, что планы наступления еще не согласованы. Министр обороны Незалежной Резников говорит, что не надо ждать много от украинского наступления. А лучше всех, в духе знаменитого "медицинского" консилиума из "Приключений Буратино" выступил глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Если нам удастся освободить наши территории во время этого контрнаступления, то да, оно будет последним. А если нет — значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению, - заявил Дмитро под неистовые аплодисменты киевского головы Виталия "златоуста" Кличко. И так далее, пока украинцы не закончатся…

В общем, время покажет, больной скорее жив, чем мертв или скорее мертв, чем жив. Но в одном они сходятся без всяких противоречий и выступают слаженным единым хором – шлите деньги и танки! И Подоляк явно не вписывается в этот хор. Но ему обязательно подскажут старшие товарищи.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ