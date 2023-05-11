Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 мая 2023 года: Почему Залужный начхал на Брюссель, что страшит Европу «после войны», и с кем Германия наклепает танков

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ВСУ бьют, а они говорят, что крепчают

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отправила во тьму до 60 «воинов света», по две бронемашины и автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-20. «Южная» группировка войск на Донецком направлении нивелировала более 240 украинских и иностранных бойцов, три бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика» и склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артбригады ВСУ в Белокузьминовке. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до 70 бойцов ВСУ, одну командно-штабную и три бронемашины, 7 автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и склад боеприпасов 65-й мехбригады ВСУ в Преображенке. На Херсонском направлении выведено из строя до 80 боевиков, четыре автомобиля, САУ «Акация», сожжен склад боеприпасов 121-й бригады теробороны ВСУ в Кизомысе. В Петровском в ДНР поражен пункт управления 107-й бригады теробороны, а в Орехове Запорожской области - пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й мехбригады ВСУ. Наши ПВО в районе Изюма сбили украинский Су-27, в других районах перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 10 беспилотников. Но мощь жовто-блактиных «растет как на дрожжах».

Как на Купянском направлении провалились три ротации ВСУ

Сергей Зыбинский, глава пресс-центра группировки войск «Запад», заявил, что наша артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений, уничтожив САУ «Акация». Попытки были сорваны в Двуречном, Синьковке и Табаевке. А артустановку 2С3 «Акация» разбили в районе урочища Волчий. В целом на Купянском направлении ВКС нанесли десять ударов по позициям 14-й отдельной мехбригады ВСУ и трех бригад теробороны в полосе обороны 1-й танковой армии. Полсотни националистов ушли к праотцам. «Три» вообще красивое число.

В Запорожье вновь покушались на руководителя полиции

Сотрудники ФСБ в Запорожской области не допустили убийства главы полиции пгт Кирилловка. Был задержан гражданин Украины. Признался, что действовал по указу Главного управления разведки незалежной. Полицейский руководитель Юрий Балабин должен был стать первой в череде жертв террориста. По данным ФСБ , злоумышленник прибыл в Запорожскую область, подготовил и оружие, и само покушение на силовика— но сотрудники российских спецслужб смогли повязать негодяя. Ранее также в Запорожской области, но в Мелитополе был арестован готовивший покушение на замглавы полиции города, которого собирались взорвать 2 мая. Полицейский выжил. Как говорил Суходрищев в «Ширли-Мырли» - «ты ментов наших не трожь!».

Глава СКР назвал число убитых и раненных мирных жителей Донбасса

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, сообщил, что несколько тысяч человек погибли от действий украинских вооруженных формирований на Донбассе за 9 лет. На пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форум он заявил следующее: «С весны 2014-го по конец апреля 2023-го погибли более 5 тысяч человек, в том числе - 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей. Из них 444 несовершеннолетних». Бастрыкин уточнил, что все эти годы СКР расследует преступления киевской клики на землях ДНР и ЛНР: «Вскрываем факты массовых захоронений мирных жителей. Националистам доставляло удовольствие убить мирного жителя - ребенка, женщину...» Не только в прошлом, но и в настоящем..

Как неонацистский террор в Европе связан с Украиной

Кит Кларенберг, журналист-расследователь, на американском портале Grayzone предупреждает, что в Старом Свете растет угроза неонацистского террора. Она связана с боевиками из Украины. Кларенберг бьет тревогу: «Современное оружие и качественное и боеприпасы уже доступны на черном рынке из-за массовых западных поставок Киеву, откуда оно растекается по миру, в том числе в Европу». Журналист уверен, что по завершении военных действий наемники из западных стран, воевавшие на стороне ВСУ, вернутся в свои страны не только с новым боевым опытом, но и со своим оружием. Это касается как стран Восточной Европы (тысячи польских наемников воюют на Донбассе), так и Западной — сотни скандинавов, французов, британцев также с автоматами в руках находятся на востоке Украины. Так вы уже запустили козла в чужой огород —а выгоните, он вернется в огород родной.

Греческий генерал видит преступление Киева против своего народа

Павлос Христу, генерал ВВС Греции в отставке, полагает, что киевский режим совершил преступление против своего же народа. Яркий показатель - перенос ВСУ активных боевых действий в некогда густонаселенные города и поселки. По мнению отставного генерала, военное противоборство должно вестись между большими армиями на открытом пространстве. Ну это — в учебниках. Христу опирается на опыт Второй мировой. Генерал заявил, что из-за боев в городах погибает большое количество мирных людей. И напомнил, что международное право запрещает одновременно бомбить противника и держать население посреди боев, устраивать военные базы в школах, больницах, жилых домах, как делали это ВСУ в Мариуполе, Северодонецке, Артемовске. Как сказали бы ему Боррель и товарищ Саахов: «Апалитична рассуждаишь, слушай, да?!»

Как в белорусском Минобороны видят роль Запада в незалежной

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, высказал мнение, что Запад продолжает воевать за свои интересы руками украинцев. Хренин заявил, что «развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями, идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок». Показательно, что немногим ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил о том, что в республике готовились теракты в преддверии 9 Мая, и террористы задержаны. И за этим стоят спецслужбы других государств — в том числе тех, кто раздувает пожар в незалежной. Почему это уже не удивляет?

Готов ли немецкий ВПК делать танки совместно с украинцами

Армин Паппергер, глава одного из крупнейших в Европе производителей военной техники и вооружений Rheinmetall, сообщил о планах создать совместные с Киевом предприятия для производства танков и вооружений. В интервью изданию Bild Паппергер заявил, что концерн вскоре приступит к заключению такого соглашения, чтобы «дать Украине возможность защищать себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Интересно, что оружейный барон подчеркнул, что украинские власти должны сами инвестировать в новые предприятия. А откуда Киев возьмет инвестиции — от немецких же банков или МВФ?

Почему главком ВСУ не стал светить погонами в Брюсселе

Валерий Залужный, главком ВСУ, отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов «даже в формате видеоконференции». Причина - очень «напряженная оперативная ситуации на Украине». Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, открывая 10 мая заседание начальников генштабов стран альянса так и сказал: «Я получила письмо украинского командующего Залужного. Он проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не может принять участие в нынешнем заседании. Ни лично, ни по видеосвязи». Потому о всеми анонсированном наступлении ВСУ на российские позиции генералов НАТО проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе. Очередные сказки про белого бычка. Который тупо бодался с дубом.