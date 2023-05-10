Антон Алиханов - о мечтах властей Польши «переименовать» Калининград в Крулевец: Нас не должен заботить этот бред. У нас есть свои интересы, и надо их продвигать

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Песков прав - это «процесс, граничащий с безумием»

…- Антон Андреевич, с праздником вас!

- Спасибо. И вас тоже.

- Вы, наверное, в курсе, сегодня (в четверг, 10 мая) у нас был брифинг. И там Дмитрий Сергеевич Песков уже прокомментировал «переименование» властями Польши российского Калининграда «в польский Крулевец». Он сказал, что это уже даже не русофобия, а «процесс, граничащий с безумием»… А вот калининградцы как относятся к подобным «переименованиям»?

- Знаете, мы же все, в основном, в школе неплохо учились.

Тут уже столько предложений всяких прозвучало - исторического толка, как назывались разные территории Польши в прошедшие века, что оригинальничать мне тяжело.

Я даже не знаю, что комментировать… Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Анатольевич (Медведев.- А.Г.), все уже прокомментировали. После этих комментариев мне что-то сложно добавлять, честно признаюсь.

- Я так понимаю, что вы просто на это не обращаете внимания? (На инициативы «безумцев» из Польши…)

- Знаете, я гораздо серьезнее отношусь к тому, что сейчас литовцы запросили у Евросоюза, Еврокомиссии, скажем так, - «спецправа» - по единоличным литовским решениям относительно вопросов калининградского транзита.

Это меня беспокоит чуть больше.

- Объясните…

- Потому что, зная их, скажем так, настрой… И то, как они себя ведут в последнее время.

Если Брюссель им навстречу пойдет, это могло бы означать какие-то дополнительные меры, которые нам необходимо было бы предпринимать по дальнейшей переориентации нашего транзита на море. Это такие практические задачи.

- Например?

- А так, знаете, хочешь, не хочешь, а станешь гиппопотамом.

В том смысле, что кожей обрастешь уже такой, которая ни на что уже не реагирует - в плане их словесных интервенций каких-то.

Пусть занимаются «переименованиями» и называют, что хотят и как хотят. В конце концов, нам от этого ни горячо, ни холодно

- Да ладно….

- Меня, конечно, возмущает поведение поляков на акциях, которые они там у себя проводят, не давая нашему послу возложить цветы к памятнику советским воинам. Или - вот устраивают демонтажи, причем в прямой трансляции, мемориалов в честь погибших.

Это просто свинство!

Потому что 600 тысяч русских, советских солдат погибли, освобождая территорию Польши.

И две трети Восточной Пруссии, которые в Польше не были никогда, были ей переданы и сейчас находятся в ее составе.

И вот так себя вести - просто топтать могилы наших предков и попирать памятники, которые возводились в их честь…

Ну, на это невозможно смотреть без боли, без…

Даже «недоумение» - это не то слово, это просто ты смотришь на безумцев. Дмитрий Сергеевич (Песков. - А.Г.) правильно сказал, это такая уже шизофрения, политическое беспамятство. Я не знаю, как это охарактеризовать.

Кстати, он, мне кажется, очень верно заметил, что у наших соседей этот процесс идёт волнами. Знаете, как у человека бывает - осеннее, весеннее обострение.

Мне кажется, что здесь тоже, может быть, для историографов есть задачка – понаблюдать, может быть, есть циклы такого помешательства. Очень похоже.

- Ну, это к психиатрам надо, скорее всего.

- Я думаю, что историки тоже могут дать интересные комментарии на эту тему.

Российский суверенитет над литовской ЖД

- То есть, вы и нам, журналистам, предлагаете тоже остыть, не обращать на эту дурь внимания?

- Знаете, понятно же, что время идет, своих целей мы, в любом случае, будем достигать.

Случится это завтра, через неделю… То есть, понимаете, о чем я говорю.

- Да, конечно.

- Нам надо выстраивать… И вам, журналистам, и, конечно, особо - нашим экспертам на этом направлении (имею в виду, различных политологов, других коллег, военных экспертов, всех, кто занимаются этой тематикой на прибалтийском направлении, вообще - на европейском)… Нужно выстраивать свои идеологемы, свои конструкции, в том числе политического характера или такого прикладного геополитического. И это обязательно нужно разрабатывать, обсуждать и заставлять наших соседей также к этому подключать, хотят они этого или нет.

Я как-то летом, помнится, говорил: есть такое словосочетание – российский суверенитет над литовской железной дорогой. Или, например, российская концессия или российская концессионная железная дорога через территорию Литвы.

Переговорную позицию на этот счёт уже сейчас, я считаю, пора формировать. В том числе - и в экспертном ключе.

Пора вспомнить западно-берлинский транзит

- Что конкретно вы имеете ввиду?

- У нас есть пример из не очень далекой истории, называется этот пример - западноберлинский транзит.

Вы знаете, что Западный Берлин, по сути, не был частью ГДР, но существовал коридор через полностью подконтрольную ГДР территорию.

Здесь ситуация с нашим транзитом очень похожая. Я считаю, что нужно брать эти примеры, и вырабатывать на их основе будущее видение того, как мы, Россия, представляем себе новые договоренности с Европой - относительно вопросов калининградского транзита.

К сожалению, Европа нарушила (и Европа в целом, и Литва в частности) свои юридические обязательства, которые были даны при вступлении Прибалтики в ЕС.

Не соблюдаются и требования Всемирной торговой организации относительно свободы транзита.

Очевидно, по указке американского посольства в Вильнюсе, дается указание предпринимать недружественные шаги в отношении Калининграда. В частности, для того, чтобы каким-то образом экономически пытаться душить Калининградскую область.

Но наш президент, правительство выделило для нашего региона дополнительные суда и средства - для того, чтобы оплачивать разницу в стоимости транзита ЖД и морской части.

То есть, мы видим, что нас не бросают, и не бросят, нам помогают, были выделены средства соответствующие.

Мы сейчас, благодаря поддержке федерального центра, прокредитовали ряд компаний, еще несколько судов в течение ближайших недель выйдет на линию между Балтийском, Усть-Лугой и Санкт-Петербургом.

Поэтому, у нас пути есть, как обойти их (запада. - А.Г.) препоны.

А если карту посмотреть - есть ли у Прибалтики, вообще, какая-то логика существования их транспортного комплекса в отрыве от России?

Ну, посмотрите на карту, господа. Откройте карту и посмотрите!

Да, есть небольшой участок границы между Литвой и Польшей. Но это не огромные какие-то транспортные коридоры, во-первых.

А, во-вторых, у тех же поляков имеются свои порты, которые они получили, благодаря русским, советским солдатам. Тот же Гданьск (бывший Данциг).

- А здесь мы можем дать Европе сдачи?

- У нашей страны есть огромное количество возможностей, ответных практических шагов.

(Ну, не мой, конечно, вопрос, не по моей должности, не по моим погонам.)

Но уж точно - не этим трем небольшим - «милым сердцу всякого бывшего советского человека» странам учить Российскую Федерацию, как жить и как обеспечивать деятельность на территории Калининградской области. Поэтому… давайте будем с вами активно разрабатывать новую концепцию российского суверенитета над литовской железной дорогой. Или - новые формы концессионных железных дорог, которые будут закрыты забором, чтобы соседи не переживали о том, что мешок с цементом выпадет из автомобиля или из вагона и «побежит» нарушать литовскую государственность и так далее.

Я считаю, над этим нам надо работать, а не их бредни слушать.

Ну, бредят реально. Бредят и бредят, Бог бы с ними. Нас это заботить не должно.

У нас есть свои интересы, и надо их продвигать.

Я считаю, что в вопросе с калининградским транзитом у нас еще очень много работы, в том числе экспертной, которую надо провести.

Так что и журналистов, и экспертов хотел бы к этой работе пригласить.

* * *

- Спасибо огромное. Считайте, что я к вам, Антон Андреевич, обратился не за каким-то комментарием, а - чтобы получить советы, рекомендации, как дальше жить.

- А я очень благодарен, Саша, что вы меня так подробно спрашиваете и так внимательно меня потом слушаете. Спасибо вам за это большое.

- И не только слушаем, а публикуем.

- Спасибо. Я рад, что через вас, в том числе, могу какие-то мысли озвучивать.

- Только через нас!

- (смеется) Спасибо. Всего доброго.