Наталья Подольская и Регина Тодоренко оскандалились в Дубае слишком откровенными купальниками

Наталья Подольская и Регина Тодоренко на дубайском пляже. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Праздники пролетели так быстро, будто их и не было вовсе. Но некоторым все-таки удалось отдохнуть – попутешествовать, перезагрузиться. И потом рассказывают об этом в соцсетях.

Актриса Мария Миронова со своим трехлетним сыном Федором летала в Израиль. «Солнца море», - написала она о Святой земле. Подписчики её микроблога отметили, что с годами Мария стала очень похожа на своего отца – Андрея Миронова.

Мария Миронова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая Екатерина Андреева словно герой пьесы Бомарше - Фигаро. То она здесь, то она там. Днем ходит по пустыне Вади-Рам, это в Иордании. А вечером ведет программу «Время» на 1-м канале. «Пустыня Вади-Рам одна из самых впечатляющих, которые я видела». У вечно молодой Андреевой есть два состояния: она либо работает, либо путешествует.

Екатерина Андреева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Иваном на майские улетела в Дубай. Там встретила телеведущую Регину Тодоренко. Девочки решили «зажечь» не по-детски: надели очень откровенные бикини, у Тодоренко вместо трусов - практически две веревочки. И устроили шуточную фотосессию: «Мы вместе с Региной Тодоренко контролируем берег. Все чисто. Море спокойное, беспорядков нет, но мы это исправим», - подписала Подольская совместное фото. В ответ 40-летняя певица получила гневные комментарии, мол, неэтично выставлять такие развеселые фотографии сейчас: «Неужели нет сопереживания? Понимания? Причастности…». К Тодоренко эти слова относились в большей степени, чем к Подольской.

Сергей Лазарев скромно слетал в Турцию в новый отель. Подышал морским воздухом и полюбовался потрясающими видами гор. Погода пасмурная и прохладная. Но для перезагрузки – самое то.

Сергей Лазарев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга Кабо вместе с сыном Виктором летала на выходные в Чеченскую республику. Побывали на Нихалойских водопадах, куда отправилась на лошадях. Ольга – прекрасная всадница, почти профессионал. А вечером актриса играла спектакли.