Цветы нашей скорби и верности

Фото: пресс-служба Воронежского заповедника

Пришла весточка из Воронежского заповедника. Пресс-служба сообщает:

«В Воронежском биосферном заповеднике им. В.М.Пескова 9 мая прошел митинг, посвящённый дню Победы, были возложены цветы к памятнику сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и на братские могилы воинов, захороненных на территории заповедника.

В Великой Отечественной войне участвовало более 170 работников заповедника: научных специалистов, егерей, охранников. Не все вернулись обратно. Имена некоторых до сих пор числятся в списках без вести пропавших. В самом заповеднике есть могилы погибших в боях на его земле, и тех умерших от ран солдат, которые находились на излечении в госпитале на центральной усадьбе. Всего в Усманском бору восемь таких захоронений. Здесь покоятся летчики, погибшие в воздушных боях, солдаты, защищавшие ближайшие населенные пункты. В том числе и Орлово, малую родину Василия Пескова. На некоторое время эта часть области находилась в оккупации у захватчиков.

В прошлом году, благодаря поисковой работе ведущего научного сотрудника заповедника Елены Стародубцевой и члена поискового отряда «Патриот» Татьяны Аблизовой, удалось установить имена ещё 10 воинов-красноармейцев, похороненных в районе кордона Чистое. Здесь располагался дивизионный медсанбат № 578. Это были солдаты различных стрелковых и артиллерийских полков 96 стрелковой дивизии. Поисковая работа продолжается».

За этими строками короткого информационного сообщения не очень заметно, как по-новому зазвучали слова о памяти. А они зазвучали именно так. На этот раз традиционное возложение красных гвоздик, которые стали символом нашей скорби и гордости, ощущалось чем-то близким и личным. Заповедник находится в двухстах с небольшим километрах от украинской границы. Нет, никакой паники, конечно. Но все уже понимают, что теперь - другая степень собранности и ответственность.

Так что гвоздики теперь становятся и символом верности служению предков.

На сто километров ближе к границе, в городке Калач Воронежской области, живет Александр Егорович Козинин, заслуженный скульптор РФ, автор памятника Василию Пескову в заповеднике. Он заканчивает новую работу - композицию для городского сквера «Русская мадонна», мать и дитя.

Сейчас Александр Егорович занят подготовкой к установке мемориальной доски В.М.Пескову на его московском доме. Помогает жене Ольге, известной мастерице глиняных свистулек, подготовить коллекцию к ярмарке народных промыслов в станице Вешенской Ростовской области.

Фото: Людмила СЕМИНА

Эта оригинальная фотография Василия Михайловича Пескова - приз его имени от «Комсомольской правды» скульптору Александру Егоровичу Козинину, автору памятника легендарному журналисту в Воронежском заповеднике. Теперь фотография на стене мастерской скульптора.