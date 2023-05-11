Военная спецоперация на Украине 11 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 мая 2023 года.

Российские военнослужащие Воздушно-десантных войск обнаружили вооруженное подразделение украинских бойцов, вступили с ними в бой и прицельным огнем нанесли им огневое поражение.

Минобороны РФ сообщило, что российские силы уничтожили более 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Авиация ВКС России совершила на данном направлении 12 вылетов за сутки.

Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Красное и Ступочки в ДНР. Также удалось поразить силы противника на западной окраине Артемовска.

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что подразделения ВДВ РФ продолжают сковывать действия украинской армии на флангах в районе Артемовска.

Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области. Всего за время спецоперации ВСУ потеряли 420 самолетов.