Певец Марк Тишман, блогер Лилия Абрамова и другие звезды пришли в гости к московским ветеранам, чтобы поздравить с Днем Победы

Фото: предоставлено фондом "Внук".

В предпраздничные дни звезд эстрады, социальных сетей и шоу-бизнеса отложили дела, чтобы присоединиться к масштабной акции фонда помощи пожилым людям и ветеранам «Внук». С 2014 года команда фонда, волонтеры и добровольцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы. Акция «Поздравь ветерана с победой» прошла в Москве 7 мая.

Фото: предоставлено фондом "Внук".

Певец Марк Тишман поздравил Рузанову Ларису Михайловну. В начале июля 1941 года ее мобилизовали вместе со студентами средних и высших учебных заведений Москвы на оборонительные работы. За Брянском рыли окопы, противотанковые рвы в прифронтовой зоне. В 1942 году поступила на работу в Главное управление связи Красной Армии. Работала сначала завотделом, затем помощником начальника секретного отдела управления.

Фото: предоставлено фондом "Внук".

В 1943-м поступила в Военный Институт Иностранных Языков Красной Армии на французское отделение. Практика у студентов была в лагере военнопленных под Тамбовом. Там находились легионеры из Франции, Бельгии, Люксембурга. Жили ребята в землянках, учебный процесс не прерывался. Заполняли анкеты на пленных. Рассказывали им о положении на фронтах, о жизни в СССР: о системе образования, здравоохранения и культуре. А после войны Ларису Михайловну направили работать переводчиком французского языка в Союзническую комиссию по Австрии в Вене. В то время переводчиков не хватало, посылали даже не имеющих законченного высшего образования.

Фото: предоставлено фондом "Внук".

Известный российский блогер Лилия Абрамова поздравила с праздником ветерана Лазарева Георгия Евграфовича. В начале войны ему было всего 16 лет, как и все, он участвовал в посильной помощи фронту. 7 февраля 1943 года его призвали в армию. Он окончил с отличием школу артиллерийской инструментальной разведки в селе Тоцкое Чкаловской области, потом его перебросили на фронт. Был помощником командира взвода Отдельного разведывательного артполка 1-го артиллерийского корпуса прорыва Резерва Верховного Главнокомандования. День Победы встретил в Каунасе.

После войны Лазарев окончил Ленинградское Краснознамённое военно-топографическое училище. Создавал первые точные топографические карты масштаба 1:100000 северо-востока СССР – Чукотки и Камчатки. В судьбе героя есть немало интереснейших поворотов. Например, в составе 2-й Антарктической экспедиции (работала с июня 1956 по апрель 1958 года) Лазарев применил разработанные им методики наземной навигации и обеспечил выход санно-тракторного поезда к Южному геомагнитному полюсу, где 16 декабря 1957 года была открыта советская станция Восток.

Фото: предоставлено фондом "Внук".

Телеведущая Елена Сажина поздравила с праздником Кочину Анну Петровну. Во время войны была воспитанницей в Ленинградском детском доме. Когда началась война, Анна Петровна, как и многие молодые юноши и девушки, хотела уйти на фронт. Но директор детдома остановила ее с просьбой помогать заниматься с воспитанниками, детьми, которым тоже нужна была забота.

Фото: предоставлено фондом "Внук".

«Во время войны я росла, училась, а потом работала в детском доме Ленинграда», — вспоминает Анна Петровна. - «Блокада Ленинграда — это тяжелые и страшные дни: голод, смерть, холод, но была надежда и стремление сохранить жизнь себе и воспитанникам. Нам приходилось бегать в лес за дровами, ягодами, грибами, чтобы как-то прокормиться. Помню, мы шли с детьми, и вдруг над нашими головами пролетел немецкий истребитель. Он летал и летал, то высоко, то низко. Я думала, что будет бомбить, и громко закричала детям: «Ложись!». Все упали на землю. Малышей, кто был рядом, я закрыла собой. А он летал и летал. Наверное, это была разведка. К нашему счастью никто не пострадал и все остались живы.»