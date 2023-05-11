Дело Блиновской и Ко: почему за блогерами-марафонщиками пришли именно сейчас, и кому бояться проверок

Блогер Елена Блиновская Фото: Иван МАКЕЕВ

Весенние месяцы для блогеров выдались по-настоящему жаркими: от вереницы арестов звёзд соцсетей "пригорело", как выражаются сами участники событий, у всего Инстаграма (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, деятельность Meta запрещена). За каких-то пару месяцев в опале оказались те, кто еще вчера вещал на многомиллионную армию подписчиков и рвал рейтинги Forbes. А сегодня они - фигуранты уголовных дел об отмывании денег и неуплате налогов на суммы до миллиарда рублей. Вот такой бложий промысел...

НЕ ДРАЗНИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА

Когда в канун 8 Марта сотрудники СК нагрянули с обысками в роскошный дом Валерии Чекалиной и ее мужа, известных в блогосфере как Лерчек и Артемчек, предъявив им счет от налоговой на 300 млн и отрубив от Интернета на время расследования, казалось, это случайность. Мол, с кем не бывает: у парочки огромный бизнес по продаже онлайн-курсов по похудению, собственный бренд косметики, да еще и трое детей - ну не свели дебет с кредитом, упустили налоги. Однако вскоре - совпадение? - аналогичное обвинение прилетело еще одному блогеру-миллионнику Саше Митрошиной, сколотившей состояние на продаже курсов по успеху в соцсетях. И лишь когда на границе с Беларусью при попытке бегства арестовали главную инфоцыганку страны Елену Блиновскую, известную своими марафонами желаний, закономерность стала очевидна: за блогерами действительно пришли.

Впрочем, экспертов это не удивляет, ведь ФНС уже давно изучает соцсети и берет на карандаш тех, кто слишком яро кичится своим богатством (как марафонщики-инфоцыгане зарабатывают гигантские деньги, см. "КСТАТИ"). Так, Лерчек и Артемчек любили побаловать друг друга бриллиантами и роскошными тачками. В 2021 году, например, блогерша вручила мужу оранжевый Ламборгини: ради такого перфоманса для посетителей закрыли гоночную трассу и позвали выступить известного тиктокера. А за пару дней до ареста Чекалины выпустили клип, в котором их детки, упакованные в люксовые бренды, топчутся по ковру из долларов и кичатся отдыхом на Мальдивах-Дубаях, "котлетами кэша" и американскими паспортами. Ну как ты там, налоговый инспектор?

Еще одна показательная история богатой жизни - поездка Елены Блиновской на шоппинг в Дубай, где вместо сумочки марафонщица случайно купила квартиру и вместе с тем - резидентство ОАЭ. Но апогеем кичливости, безусловно, считается день рождения Блиновской в 2021 году, когда на празднование своего 40-летия на Алтае она потратила 120 миллионов рублей (чек по традиции был опубликован в соцсетях). Вечеринка получилась на зависть олигархам: гостей кормили мясом краснокнижных маралов, а развлекали народ Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Иван Ургант, которым захмелевшая юбилярша кричала "Пососитесь!". Гости, такие же инфоцыгане, не отставали и в своих тостах то и дело провозглашали: "Да, я торгую воздухом и горжусь этим!". Говорят, именно этот день стал точкой обратного отсчета до ареста зарвавшихся блогеров-марафонщиков.

300 БЛОГЕРОВ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Теперь же главный вопрос - кто последует за "первой тройкой игроков". Говорят, в ФНС создан специальный блогерский отдел, который проверит легальность заработков свыше 50 млн в год. В черном списке около 300 фамилий: Оксана Самойлова, Надин Серовски, Инна Тлиашинова, Аяз Шабутдинов, Гусейн Гасанов (если возник вопрос "Кто все эти люди?!", поздравляем: вы живете в офлайн-мире нормального человека)...

А ведь их онлайн-курсы о том, как стать худыми, молодыми и богатыми, кишмя кишат нарушениями, о которых "Комсомолка" не раз писала за последние пару лет. И дело даже не в том, что сетевые воротилы торгуют бесплатными и общедоступными знаниями из Интернета, которые в лучшем случае, бесполезны, а в худшем - опасны. Большинство блогеров даже не пытаются скрыть, что уходят от налогов и выводят деньги на счета подставных лиц: всё это легко найти в их договорах оферты.

Серая схема, которую уже предъявили Блиновской, Митрошиной и Чекалиным, всегда одинакова: вместо того, чтобы честно копить доход на счетах одной фирмы и с ростом прибыли платить повышенные налоги (ставка начинает расти после потолка доходов в 60 миллионов в год), горе-предприниматели дробят бизнес на несколько контор, продавая курсы через ИП родственников, друзей, помощников. Так при огромной выручке блогеры отдают государству мизерные отчисления, а сэкономленные деньги оседают в качестве элитной недвижимости и новеньких машин в их автопарках.

Например, Лерчек продавала свои марафоны стройности от имени неизвестной конторы в Дубае. Телеведущая Анфиса Чехова, тоже торговавшая курсами по похудению, оформила продажи на ИП Домбровская Е.В. Ксения Собчак, которая обещала разгромить инфоцыган своим образцово-полезным курсом успешности "Метод Собчак", по бумагам также оказалась не при чем: марафоном занималась некая некоммерческая организация "Мегакампус". Звезда "Дома-2" Ксения Бородина, после двух распавшихся браков учившая женщин правильно разводиться, торговала курсами от своего имени, но прописала в договоре незаконную комиссию с клиента при возврате денег. Яна Рудковская, которая также замаралась в инфоцыганстве с марафоном "Я - супер", вообще написала в оферте, что может отклонить возврат денег из-за неуважительного отношения покупателя (Закон о защите прав потребителей? Не слышали!).

Но больше других оскандалилась знаменитая визажистка Гоар Аветисян, которая после пластической операции по откачке жира решила запустить курс здорового похудения. Свой марафон она широким гребнем продавала аж от шести разных ИП, рассчитывая заработать не менее 360 миллионов (по 60 млн с каждого, чтобы заплатить минимальный налог). И только после шумихи в СМИ Гоар вынуждена была свернуть курс, так и не начав.

ДОБЕРУТСЯ ДО КАЖДОГО

Так почему за блогерами-инфоцыганами пришли именно сейчас, если они уже, как минимум, пару лет мозолят глаза налоговой демонстрацией роскошной жизни?

- Да просто государство всегда собирает налоги, это его работа, - урезонивает скептиков юрист Михаил Алексеев, который ведет свой блог про бизнес на YouTube и в Телеграме. - В "деле блогеров" нет никаких противоречий: оно случилось не одним днем и не по мановению волшебной палочки ФНС. В реальной жизни все зависит от законов, правовых норм и процедур их реализации. Чтобы в марте-апреле 2023 года мы увидели уголовные дела, проверки должны были начаться в прошлом году. А в прошлом году налоговая по регламенту как раз проверяла доходы за 2021 год, потому что декларации за этот период подавались до 30 апреля 2022, а раньше деклараций проверки не проводят. Таким образом, всем фигурантам сейчас предъявляют налоги до 2021 года включительно: именно в это время инфобизнес раскачался в полную мощь. Так что аресты - это лишь вершина айсберга, за которым скрывается долгая кропотливая работа.

И готовиться к проверкам, по мнению эксперта, нужно не трем сотням вип-блогеров, а вообще всем, кто зарабатывает в Сети.

- Наша ФНС - одна из самых цифровизованных и технологичных налоговых служб в мире. Это признанный факт. И выявление доходов, с которых не платятся налоги, - вопрос времени. Поэтому советую всем причастным как можно раньше перейти на легальную схему работы. К сожалению, в 2023 году многие до сих пор зарабатывают в серую, - констатирует юрист.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Блиновская обдурила народ на 5,5 млн прямо во время суда

Похоже, одна-единственная ночь в камере ИВС, где Елена Блиновская оказалась вскоре после задержания, - это первое и последнее неудобство для обвиняемой. Сейчас она под домашним арестом, да и после приговора суда вряд ли окажется на нарах. У Блиновской четверо несовершеннолетних детей от трех до 14 лет: для суда это смягчающее обстоятельство и повод для отсрочки.

- Если приговор будет обвинительным и, допустим, Елене дадут срок в три, пять лет и так далее, то лишение свободы могут отсрочить до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста, - объясняет правозащитник и специалист по тюремному праву Дмитрий Наумов, который ведет свой канал в Дзене "Тюремный прокурор". - Таким образом, у обвиняемой есть потенциальные 11 лет свободы. За это время и три, и пять лет срока уже истекут, и через 11 лет её просто освободят от наказания. Таков закон. А если суд назначит Блиновской условный срок, ей просто нельзя будет покидать страну и надо будет отмечаться в уголовно-исполнительной комиссии.

Похоже, "исполнительница желаний" это прекрасно понимает. Так или иначе, Блиновская умудрилась собрать с народа 5,5 млн рублей прямо во время суда. Когда блогерше избирали меру пресечения, в её соцсетях появился призыв "узнать всё" за 1000 рублей. Таких любопытных, которые рассчитывали услышать подробности задержания, набралось аж 5500 человек. Но вместо этого спустя несколько дней ожидания толпе объявили "эксклюзивную новость" о повышении цен на марафоны и призвали покупать их прямо сейчас, да еще и оптом. Да, вы не ошиблись: даже под следствием "королева инфоцыган" продолжает зарабатывать на своих курсах.

КСТАТИ

Как блогеры выбиваются в миллиардеры

Самое главное для инфоцыган (так называют продавцов онлайн-курсов, не дающих каких-либо ценных знаний) - большая и лояльная аудитория, которая с радостью купит продукт от любимого блогера. Толпы последователей сегодняшние марафонщики набрали с расцветом соцсетей еще несколько лет назад, когда даже не помышляли о грандиозных заработках в Интернете. Как признавалась, к примеру, Ксения Бородина, в 2015-2017 годах ей за счастье было прорекламировать очки известного бренда даже без оплаты, просто за те самые очки в подарок. И так начинали все.

При этом, как правило, у топовых блогеров был стартовый капитал в виде финансов или известности: Лерчеку безбедную жизнь оплачивал состоятельный тесть-чиновник; Блиновская еще до славы имела свадебный салон на средства мужа; у Виктории Бони был трамплин в виде "Дома-2", у Оксаны Самойловой - муж-рэпер Джиган, у Регины Тодоренко - карьера на ТВ. Заимев по несколько миллионов подписчиков в соцсетях, все они с 2019-2020 годов стали потихоньку втягиваться в продажи курсов, сделанных на коленке. Самые простенькие марафоны (в частности, от Блиновской) представляют собой аудиосообщения, рассылаемые в мессенджерах; самые упакованные инфопродукты - видеолекции. Всё это записывается на годы вперёд и не требует особых затрат. А доходы не ограничены: если продать курс за 10 тысяч рублей десяти тысячам человек - вот тебе уже 100 миллионов. Это стандартный минимум инфоцыган: на деле продавцы имеют в разы больше.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Марафоны нужны не для знаний, а для эмоций"

Но почему народ продолжает скупать сомнительный продукт, если он не дает никаких знаний?

- Да потому что к блогерам-инфоцыганам идут не за знаниями, а за вдохновением, за мечтой, за возможностью прикоснуться к мировоззрению того, кто проживает свою лучшую жизнь, - уверена психолог Лиза Заика. - Людям фактически говорят: "Держи меня за руку, я отведу тебя в рай. Ты избранный! Хватит думать, скорее иди за мной!". Эти курсы рассчитаны на довольно простую аудиторию без особых заработков, имущества, образования, недовольных своей жизнью и жаждущих перемен. И они готовы платить за ощущение принадлежности к избранным. Людей, которые покупают подобные курсы, не надо жалеть или считать глупыми. В качестве результата они получают восхитительные эмоции, которые помогли им сбежать из ипотечной квартиры и хоть ненадолго почувствовать себя баловнями судьбы.

По словам психолога, марафоны успеха бывают даже полезны, потому что заставляют почувствовать свою значимость, забить на комплексы и предъявить себя миру без всякого стеснения.

- Людей заставляют выйти за рамки комфорта, например, пойти к начальнику и заговорить о повышении зарплаты или попробовать открыть свой бизнес, завязать новые знакомства. Другой вопрос - что всё это можно сделать самостоятельно и бесплатно, но взять такое шефство над собой решаются немногие, - заключает Заика.

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