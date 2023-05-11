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В мире11 мая 2023 5:38

Африканские лидеры требуют уважения от Запада: «Мы не позволим, чтобы нас топтали и презирали!»

Политики Черного континента раскритиковали пренебрежительное отношение европейцев
Александр КУДЕЛЯ
Кенийский президент заявил, что Африку начнут уважать только тогда, когда она объединится

Кенийский президент заявил, что Африку начнут уважать только тогда, когда она объединится

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Кении Уильям Руто на днях прошелся по западным политикам, которые свысока смотрят на африканских лидеров. Выступая на конференции, организованной судано-британским миллиардером Мо Ибрагимом и посвященной проблемам Африки, он пожаловался, что на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне его и других представителей континента утрамбовали в автобусы, будто школьников, в то время как западные политики рассекали на лимузинах. Британское правительство тогда потребовало, чтобы президенты, присутствовавшие на похоронах, прилетели коммерческими рейсами и передвигались на автобусе, чтобы не перегружать аэропорт и дороги. Западных лидеров такие меры, разумеется, не коснулись.

Кенийский президент заявил, что Африку начнут уважать только тогда, когда она объединится. Он призвал своих африканских коллег прекратить массовое паломничество в западные страны, предложив отправлять вместо этого представителей Африканского союза. «Когда 54 из нас едут и сидят перед одним джентльменом из другой страны — это не разумно» — добавил Руто.

Шутка ли, но всего пару дней спустя после пламенной речи господин Руто прилетел на коронацию Карла III, и его встречали уже как VIP-персону, с кортежем и охраной. Видимо, гневная тирада дошла до Букингемского дворца.

Африканцы, к слову, не первый раз требуют к себе уважения от Запада и прямо говорят, что колониальная эпоха закончились. Недавно президент Намибии Хаге Гейнгоб устроил выволочку послу ФРГ, когда тот в ходе беседы пожаловался на засилье китайцев в стране. «Я ни разу не видел: чтобы китайцы пришли сюда и начали морочить голову, а немцы делают это постоянно», — заявил Гейнгоб. Он пояснил послу, что китайцы в Намибии, мягко говоря, не его ума дело, а также отметил, что намибийские дипломаты в Германии, в отличие от Китая, подвергаются унижениям, пока немцев в Виндхуке встречают с ковровой дорожкой.

Доставалось от африканских лидеров и президенту Франции Макрону. В ходе весеннего турне по западной Африке француза встречали отнюдь не аплодисментами. Помимо масштабных акций против французского вмешательства в дела континента, Макрона отчитал президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди. В ходе совместной пресс-конференции лидеры двух стран вступили в перепалку на тему истории, после чего конголезец заявил, что никакой диалог с Европой невозможен до тех пор, пока та не начнет уважительно относиться к своим партнерам, и добавил: «Не ведите себя так, будто знаете, что для нас лучше».

Чуть раньше премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига, обращаясь к французам, настаивал: «Мы не допустим того, чтобы нас топтали и презирали. Наше достоинство не подлежит обсуждению».

В 2021 году президент ЮАР Сирил Рамафоса вышел из себя после закрытия его страны для европейцев из-за нового штамма коронавируса. На звонки западных лидеров, разговаривающих «покровительственным тоном», он заявил: «Африканцы всегда уважительны. Может, в этом наша ошибка. Уважайте и вы нас!»

И это только малая часть того, что можно припомнить. Не мудрено, что Африка поворачивается к России и Китаю. В июле в Санкт-Петербурге пройдет уже второй саммит «Россия — Африка», где с африканцами готовы разговаривать на равных, в партнерском, а не менторском формате. Совсем недавно, например, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре назвал Россию ключевым стратегическим союзником, и подобные мероприятия открывают дорогу для подобных столь же выгодных партнерств.

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