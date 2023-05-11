Белый дом выступил с отвратительным заявлением о России и победе над фашизмом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, у которой с позиций нынешних нравов в США есть всего лишь два достоинства – чернокожая и открытая лесбиянка - на днях заявила на брифинге, что США закончили Вторую мировую войну "победой над фашизмом" в Европе. Заявление не новое, но почему-то именно она вызвала у многих, в том числе, и у меня просто прилив ненависти. Добро бы, это объявил какой-нибудь матерый и умный вражина, от которого услышать что-либо иное практически невозможно. Но вот эта бестолковка и открытая дура, для которой таблица умножения – неподвластная вершина для ее интеллекта - куда ты лезешь со своим непробиваемым апломбом, соответствующим уровню тупости и самоуверенности попугая, сообщающего окружающим заученное, что Попка – не самое умное и просто очень неумное существо на планете?

Объяснил бы ей кто, что Вторая мировая закончилась в сентябре 1945-го что ли? И что в разгроме немецкого фашизма (хватит тоже словоблудить, что фашизм был в Италии, а в Германии – просто нацизм, потому что немцы превзошли учителей и довели итальянский фашизм в своей стране до максимального логического завершения, превзойдя "учителей") их американский номер – шестнадцатый. Но это вряд ли.

Процесс воровства Победы над гитлеровцами в США и странах Запада идет давно и доведен до известного пока еще промежуточного результата. И только сейчас становится понятно, насколько прав был товарищ Сталин, пойдя на штурм Берлина. А ведь в конце 80-х и 90-х один из нарративов либеральной российской демократии как раз и заключался в том, что Сталин мог бы подождать союзников, чтобы взять Берлин вместе ними и с меньшими жертвами, что, дескать, специально пошел на напрасные жертвы. И все это, естественно, сдабривалось "демократическими ценностями", "слезинками ребенка" и "плачами Ярославен", питающихся на западные гранты. Ох и многие тогда "купились" на эти "отравленные яблочки". Каюсь, одно время и сам так думал, пока не научился "прикладывать" одно к другому.

А вот Иосиф Виссарионович, похоже, все это предвидел, потому что прекрасно знал, с какими лисами и иными хищниками имел дело. И для него появление вот таких тупых и упоротых "светочей демократии", ворующих Память вовсе не было тайной за семью печатями. Впрочем, что там, если пока еще шла война, американцы вели сепаратные переговоры с фашистскими эмиссарами в Швейцарии ("Семнадцать мгновений весны" – в основе сюжета совсем не художественная литература), а 7-го мая за сотни километров от Берлина, воя от того, что не могут дойти до Берлина, в штабе главнокомандующего англо-американскими войсками генерала Эйзенхауэра в Реймсе подписали некий "предварительный протокол" о капитуляции вооруженных сил Германии перед союзниками. Правда, выглядело это настолько явно против СССР, что американцам пришлось его отозвать и подписывать уже потом настоящую безоговорочную капитуляцию, на которой настояла Москва, в советском штабе.

Можно только представить себе, как бы они сейчас заливались соловьями, если бы Сталин пошел у них на поводу и стал бы дожидаться союзников, чтобы вместе взять Берлин. Кстати, не факт, что потери наших войск были бы сильно меньше, поскольку фашисты сдавались нашим тогдашним западным союзникам практически без боя, а с Красной Армией бились до последнего.

Но, если бы у Вашингтона и Лондона было бы за спиной взятие Берлина, можно только представить, какую вакханалию они развязали по поводу того, кто победил немцев. Сейчас у них из рабочих инструментов для антисоветской кампании против СССР в период Второй мировой только пропаганда и замалчивание фактов, а тогда была бы фактическая основа. Мол, кто брал Берлин, того и тапки. Сейчас бы нас уже окончательно отодвинули от пьедестала почета победителей, наплевав на жертвы и подвиги, на сражения, подобных которым миро не видел, что не могли присниться английским и американским солдатам даже в страшнейших кошмарах. И ведь многие бы даже в нашей стране согласились бы с этим, потому что факты – упрямая вещь. Но факты тем и хорошо, что они не существуют в сослагательном наклонении. И они – за нас.

Так что очень не зря все это было. А ровно так, как и должно было быть. И ни у кого нашу Победу украсть не получится.