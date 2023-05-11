Пользователи ВКонтакте раскупили первую NFT-коллекцию CryptoSpotty и уникальные токены от художников: менее чем за час соцсеть собрала на благотворительность более 2 млн рублей

ВКонтакте провела первую в России масштабную продажу токенов за рубли в сервисе VK NFT и подвела итоги продажи коллекционных произведений из первой коллекции CryptoSpotty. Покупателям были доступны три легендарных NFT от цифровых художников. Самым дорогим токеном стал Кибер Спотти от Жени Зубкова — его купили за 201 тысячу рублей. В сумме на продаже всех NFT из первой собственной коллекции, включая три авторских токена, ВКонтакте собрала более 2,7 млн рублей. Средства пойдут фонду «Внимание» на восстановление памятника архитектуры — дома Бака в Санкт-Петербурге.

Продажа трёх уникальных NFT от цифровых художников проходила в чат-боте. Художник Миша Либерти представил работу #SPOTTY — гигантскую паблик-арт инсталляцию, символизирующую дружбу, взаимную заботу человека и природы. Спотти от Руслана Вяльцева r8em16 по задумке автора стал результатом секретного эксперимента, который затаился в неизведанном уголке метавселенной. А Кибер Спотти от Жени Зубкова прибыл из далёкого будущего, чтобы возглавить восстание нейросетей. Токен r8em16 купили за 177 тысяч рублей, а #SPOTTY — за 115 тысяч рублей. Токены достались пользователям, чьё предложение не перебили другие участники в течение 30 минут. Борьба за коллекционные NFT продлилась 32 часа.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Мы увидели, что спрос на токены среди аудитории соцсети оказался даже выше, чем мы ожидали. Причём как на работы из многотысячной генеративной коллекции, так и на редкие коллекционные NFT от цифровых художников. Благодаря высокой итоговой стоимости токенов от цифровых художников мы превысили цель по сбору средств — более 2,7 миллиона рублей помогут восстановить знаковый памятник архитектуры. Высокий спрос наблюдаем и на вторичном рынке: на маркетплейсе Rarible сумма вторичных продаж уже превысила первичные, а самый дорогой CryptoSpotty пользователь перепродал в 80 раз дороже первоначальной стоимости».

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице президент по технологиям и разработке VK:

«Первая NFT-коллекция ВКонтакте показала, что интерес аудитории к технологии и к владению цифровыми активами очень высок — отклик аудитории превзошёл наши ожидания. В рамках запуска мы протестировали работу платёжной системы под большой моментальной нагрузкой, минтинг токенов на тысячи кошельков пользователей, механику продажи уникальных токенов в чат-боте и другие возможности платформы. Уже сейчас наша команда работает над новым дропом, с учётом обратной связи и пожеланий наших пользователей по итогу первой коллекции. В ближайшее время мы планируем ещё больше упростить взаимодействие аудитории с NFT ВКонтакте, расширить список поддерживаемых блокчейнов и интегрировать технологию в другие продукты соцсети».

Ранее ВКонтакте поделилась тем, что 90% токенов пользователи раскупили за полчаса, а вся коллекция из 8000 Спотти разошлась менее чем за 1 час. Это позволило в кратчайшие сроки собрать на благотворительность более 2 миллионов рублей, ещё до продажи трёх уникальных токенов от художников. У каждого пользователя был запас времени для оплаты, поэтому во время покупки в VK NFT был некий аналог цифровой очереди. Если бы этой технической особенности не было, многотысячную NFT-коллекцию раскупили бы за три минуты. Обладателями собственных токенов с легендарным маскотом стали более 3000 пользователей.

Коллекция уже активно торгуется на вторичном рынке на маркетплейсе Rarible в несколько раз дороже первоначальной стоимости продажи. Соцсеть позаботилась о тех, кто не смог купить NFT из-за большого спроса: они получат приоритетный доступ к следующей коллекции ВКонтакте и смогут приобрести токены без очереди.