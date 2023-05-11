Прими участие в фотоконкурсе «Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений»

Снимок победитель прошлого года «Греем лапки». Автор фото Алексей Подопригоров
Чтобы в итоге принять участие в новом фотоконкурсе телеканала «Моя Планета» не обязательно быть профессиональным фотографом, важно лишь умение замечать красоту и уникальность окружающего мира. Покажите на своих снимках Россию такой, какой вы ее увидели! Ваше творчество может отражать все, что вызывает восторг и гордость, наполняет энергией, вдохновляет и оставляет неизгладимые впечатления в сердце.
Можно присылать фотографии любых жанров и направлений от портрета до пейзажа из любых уголков Родины. И все – ради создания коллекции впечатлений.
50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.
К участию принимаются горизонтальные полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был запечатлен кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий.
Работы принимаются до 15 мая.
Технические требования к фотографиям, подробности и условия конкурса доступны на официальном сайте телеканала. Подать заявку можно по ссылке: https://moya-planeta.ru/konkurs.