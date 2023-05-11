Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2023 8:09

Прими участие в фотоконкурсе «Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений»

До 15 мая еще можно прислать свои работы
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
Снимок победитель прошлого года «Греем лапки». Автор фото Алексей Подопригоров

Снимок победитель прошлого года «Греем лапки». Автор фото Алексей Подопригоров

Чтобы в итоге принять участие в новом фотоконкурсе телеканала «Моя Планета» не обязательно быть профессиональным фотографом, важно лишь умение замечать красоту и уникальность окружающего мира. Покажите на своих снимках Россию такой, какой вы ее увидели! Ваше творчество может отражать все, что вызывает восторг и гордость, наполняет энергией, вдохновляет и оставляет неизгладимые впечатления в сердце.

Можно присылать фотографии любых жанров и направлений от портрета до пейзажа из любых уголков Родины. И все – ради создания коллекции впечатлений.

50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.

К участию принимаются горизонтальные полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был запечатлен кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий.

Работы принимаются до 15 мая.

Технические требования к фотографиям, подробности и условия конкурса доступны на официальном сайте телеканала. Подать заявку можно по ссылке: https://moya-planeta.ru/konkurs.

Интересное