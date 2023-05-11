Новая подработка звезд: Дибров развлекает туристов в Намибии, а Ургант возит россиян по Узбекистану

Дмитрий Дибров с женой Полиной и сыновьями путешествует по Намибии. Фото: соцсети.

В начале мая многие певцы, актеры и телеведущие по традиции укатили в отпуск. Люксовые отели, экзотические курорты, перелеты в бизнес-классе стоят недешево и изрядно опустошают карманы. Неудивительно, что СМИ пестрели заголовками: «Знаменитости спустили на майский отдых миллионы рублей». Но есть среди звездной братии те, кто умудряется не только путешествовать с шиком, но еще и неплохо на этом зарабатывать. Правда, во время отпуска им приходится немного потрудиться – но эти усилия окупаются с лихвой.

ДИБРОВ РЫБАЧИТ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В АФРИКЕ

Дмитрий Дибров недавно лишился своего главного источника дохода: с бессменным ведущим программы «Кто хочет стать миллионером?» не продлили контракт. Молодая супруга 63-летнего шоумена Полина Диброва посетовала в соцсетях – на что теперь жить? Один только дом на Рублевке требует огромных расходов! И тут же объявила, что они всей семьей на майские праздники отправляются в Африку. Причем не в банальный Египет, а в далекую Намибию.

Это направление среди путешественников считается достаточно затратным. Только авиабилеты из Москвы в столицу африканского государства Виндхук стоят от 100 тысяч рублей на человека (и это в скромном эконом-классе, который семейство Дибровых вряд ли устроит). Главные расходы – оплата сафари, из-за которого сюда и едут. Ради возможности понаблюдать за львами и антилопами в естественной среде состоятельные туристы выкладывают по 10-15 тысяч долларов (765 тысяч - 1 млн 140 тысяч рублей) на человека за поездку по заповедникам. Путешествие длится в среднем от недели до 12 дней. В стоимость включено проживание в пятизвездочных отелях, переезды, питание в ресторанах и приятные сюрпризы вроде пикника на рассвете в пустыне Сахара или полета на небольшом самолете над Берегом Скелетов.

В Намибию семейство Дибровых отправилось в полном составе – вместе с сыновьями Александром, Федором и Ильей. Сумма расходов на пятерых человек получается немаленькая. Казалось бы, дорогущий отпуск – не самое логичное решение для оставшегося без работы пенсионера. Если бы не одно «но»: в Африку Дибровы поехали не в качестве обычных туристов, а как «приглашенные эксперты». То есть - звездные аниматоры. Как сообщила Полина в соцсетях, вместе с ними в Намибию улетела небольшая группа путешественников – всего 25 человек. В обязанности Дибровых входит общение с состоятельными туристами: совместные прогулки, развлечения и, конечно, фотографирование на фоне достопримечательностей. Пока Полина с женской частью группы опустошает сувенирные магазины, Дмитрий с мужчинами ловит рыбу в океане. Вечером – танцы у костра, перетягивание каната и барбекю. Этакий корпоратив на выезде, к чему звездам, собственно, не привыкать. Плюс – задушевные беседы, практически тренинги личностного роста: Полина делится с участниками тура секретами семейного счастья, а Дмитрий рассказывает, как он стал успешным телеведущим.

Экс-ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" поехал в тур как "приглашенный эксперт". Фото: соцсети.

Поездка звездного семейства по Намибии продлится 9 дней, с 3 по 12 мая. В итоге Дибровы не только бесплатно отдохнут впятером, но и получат гонорар. Путешествие устраивает компания, специализирующаяся на турах для состоятельных предпринимателей. Изюминка всех поездок – «приглашенные эксперты». Из сферы шоу-бизнеса кроме Дибровых в такое путешествие уже съездила актриса Нонна Гришаева. Путевки предлагаются не только в другие страны, но и по России – Камчатка, Чечня, Эльбрус, Карелия.

По словам владельцев компании, стоимость путешествия обычно колеблется от 5 до 10 тысяч долларов (380 - 765 тысяч рублей) на человека без учета цены авиабилетов до места назначения. Если позволяет бюджет, то в поездку приглашают и членов семьи эксперта. Эти расходы и гонорар звезды закладываются в общую стоимость тура – то есть за них платят остальные участники вояжа.

Вечером - танцы: Полина и Дмитрий помогают аниматорам развлекать туристов. Фото: соцсети.

ЛЕТУЧАЯ ПОКАЗЫВАЕТ ТУРИСТАМ ВОДОПАДЫ ИСЛАНДИИ

В качестве селебрити-гида проводит майские праздники еще одна телеведущая, оставшаяся без эфиров на федеральных каналах – Елена Летучая. Звезда программы «Ревизорро» и ее муж Юрий Анашенков изучают красоты Исландии. Супруги вместе с многочисленной группой русских туристов отправились в круиз вокруг островного государства на экспедиционном судне, рассчитанном на 114 пассажиров. На корабле - комфортные каюты, ресторан, фитнес-центр, библиотека. Каждый день – остановка в каком-нибудь живописном месте и осмотр достопримечательностей: водопады, кратеры вулканов, наблюдение за китами, прогулка по долине гейзеров.

Лена Летучая в компании сотни туристов осматривает Исландию. Фото: соцсети.

Цена десятидневного круиза зависит от уровня каюты: от 450 тысяч рублей (за размещение в трехместном номере) до 1 млн рублей (за люкс с собственной террасой) на человека. Летучая и ее муж занимают премиум-каюту стоимостью 832 тысячи рублей на каждого. Итого на этом плавании супруги сэкономили почти 1 млн 700 тысяч рублей. Авиабилеты до Рейкьявика (они в стоимость тура не входят) звездной паре тоже наверняка оплатили организаторы круиза, присовокупив к ним гонорар за участие в путешествии.

Исландия – страна небольшая, во время экскурсий обязательно встретишь соотечественников. Рядом с водопадом Деттифосс российские туристы наблюдали, как Летучая и ее группа высадились из трех больших автобусов. Почти сто человек в красных куртках с логотипом турфирмы двинулись любоваться европейской Ниагарой. Пока остальные участницы круиза, сложив губы «уточкой», делали селфи на фоне водопада, Лена куталась в пуховик и пряталась от холодного ветра под капюшоном. Телеведущую сопровождали фотограф и оператор с видеокамерой - они делают контент для соцсетей. В этой поездке Летучая не столько развлекает гостей, сколько отвечает за пиар. Телеведущая описывает в соцсетях каждый свой шаг и непременно упоминает название турфирмы.

В Рейкьявик ведущая программы "Ревизорро" поехала вместе с мужем Юрием Анашенковым. Фото: соцсети.

ПОГУЛЯТЬ ПО САМАРКАНДУ С УРГАНТОМ И ОСМОТРЕТЬ КЕЙПТАУН С МАЛАХОВЫМ

В России сразу несколько компаний специализируются на турах со знаменитостями. Схема их организации примерно одинаковая: задолго до начала поездки (за полгода, а то и за год) путешествие начинают рекламировать на сайте турфирмы и в соцсетях. Особый упор делается на возможность свободно пообщаться с приглашенной звездой, а также на эксклюзивность тура. Такие вояжи рассчитаны на состоятельных туристов, уже много поездивших по миру и слегка пресытившихся впечатлениями. А тут – новый опыт: колесишь в компании знаменитости, есть чем похвастаться в соцсетях. Плюс в программу путешествия включаются мастер-классы и тренинги от приглашенного эксперта (не обязательно от звезд шоу-бизнеса – в такие поездки ездят и политики, и известные бизнесмены, и общественные деятели, как, например, Ирина Хакамада). В цену тура обычно входит проживание в отеле, экскурсии и трансферы по стране. Все дополнительные затраты (авиабилеты, питание, визы, страховки) оплачиваются отдельно. По словам организаторов таких путешествий, расходы на приглашенную звезду и зарплаты гидов составляют в среднем 20-30% от стоимости тура.

Для звезд участие в подобном мероприятии – два в одном: возможность сэкономить на отдыхе и при этом еще и заработать. Какие гонорары получают знаменитости, держится в строжайшем секрете. А вот сколько стоит отпуск в компании известной персоны, узнать несложно. Одна из турфирм, например, предлагает в июне отправиться на Камчатку вместе с певцом Сергеем Трофимовым. Шестидневное путешествие в обществе артиста обойдется в 420 тысяч рублей на человека. В программе тура – вулканы, океан и крабовая вечеринка, гости которой наверняка услышат нетленный хит Трофима про то, как вкусен «шашлычок под коньячок».

Андрей Ургант свозил туристов в Узбекистан, а летом отправится в Италию. Фото: kluchi-kluchi.ru

Та же фирма организует поездки в компании актера Андрея Урганта. Пока его сын Иван Ургант сидит без работы, 66-летний Андрей Львович трудится, не покладая рук. Играет в театре, снимается в сериалах и еще находит время для путешествий. В феврале свозил группу туристов в Узбекистан, показав им восточную экзотику Самарканда и Бухары. А в августе поедет в новый тур – «Италия с Ургантом». Артист покажет его участникам любимые города знаменитых режиссеров - от Бернардо Бертолуччи до Фредерико Феллини, а также познакомит с историей итальянского кинематографа. Стоимость путешествия – 5500 евро на человека (470 тысяч рублей).

И, наконец, вишенка на торте – возможность осмотреть Кейптаун вместе с Андреем Малаховым. Даты поездки в обществе телеведущего пока остаются открытыми (видимо, никак не согласуют с рабочим графиком шоумена). А вот ее стоимость уже известна: 690 тысяч рублей. В ходе путешествия экс-ведущий программы «Пусть говорят» проявит себя с неожиданной стороны: Андрей будет знакомить участников тура с изобразительным искусством, в частности – с контемпорари-артом. На сайте турфирмы Малахов представлен как коллекционер и меценат, основавший в родных Апатитах арт-центр «Сияние». Несмотря на открытые даты поездки, четыре места в группе из 12 человек уже куплены.

Даты поездки с Андреем Малаховым пока неизвестны, но несколько человек уже купили этот тур. Фото: kluchi-kluchi.ru

ПОЗАВТРАКАТЬ В ПАРИЖЕ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ

Одним из первопроходцев этого бизнеса можно считать журналиста Михаила Кожухова. Ведущий популярной программы «Вокруг света» еще в 2013 году основал «Клуб путешествий» - туристическую компанию, которая специализируется на авторских поездках по всему миру с известными музыкантами, артистами и писателями. И, конечно, с самим Михаилом Кожуховым.

Компания организует туры на любой вкус. В июне, например, предлагается осмотреть Выборг, Нижний Новгород или Вологду в обществе эксперта программы «Снимите это немедленно!» Таши Строгой. Цена вопроса – 130 тысяч рублей на человека. Еще дешевле - отправиться в Екатеринбург вместе с телеведущей Светланой Сорокиной: тур стоит 98 тысяч рублей.

Обладатели шенгенской визы могут выложить почти 6 тысяч евро (полмиллиона рублей) и махнуть во Францию в компании ведущего радиостанции «Серебряный дождь» Алекса Дубаса. После знакомства с красотами Нормандии участников тура ждет поездка в Париж и завтрак в ресторане с Ренатой Литвиновой (да-да, поуехавшим артистам тоже надо на что-то жить).

«Вечером следующего дня мы приглашены на ее спектакль «Кактус», - обещают организаторы путешествия.

Участников этого тура ждет завтрак с Ренатой Литвиновой. Фото: mktravelclub.ru

Сам Михаил Кожухов в июле планирует отвезти туристов в Кыргызстан и провести их по маршруту Шелкового пути. Стоимость тура – 3500 долларов на каждого участника (270 тысяч рублей), и почти все места в группе из 11 человек уже раскуплены.