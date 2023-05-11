ФСБ России пресекла попытку контрабанды почти полтонны кокаина в Европу

Сотрудниками ФСБ России пресечена крупная попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудниками ФСБ России пресечена крупная попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Груз перехватили на российско-белорусской границе в Смоленской области. Он шел в Польшу.

«В ходе досмотра фуры с турецким госзнаком был обнаружен тайник, в котором были сокрыты 116 упаковок с наркотиками. А следом еще один автомобиль с партией кокаина. Точно таком же тайнике сотрудники обнаружили 373 упаковки с наркотическими средствами. Общий вес изъятого в двух «фурах» кокаина составил 492 кг, - сообщили в ФСБ России.

Следователям ведомства удалось задержать с поличным и отправить под стражу иностранного гражданина - организатора контрабанды наркотиков. Его ждет пожизненный срок.

По данным ФСБ России, с началом специальной военной операции на Украине зафиксирован всплеск активности европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ. Они пытаются доставить через Россию крупный партии кокаина, который пользуется спросом в Европе.

«Западные средства массовой информации пытаются преподнести факты изъятия в России наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сотрудниками ФСБ России были изъяты две особо крупные партии наркотиков, доставленных трансграничными наркокартелями: массой 2391 кг в марте 2022 г. вместе с легальным грузом (бананами) в рефрижераторном контейнере, прибывшем морским торговым сообщением в порт Ленинградской области из Республики Эквадор, еще 598 кг кокаина обнаружены в декабре 2022 г. среди груза с замороженным мясом, ввезенном в г. Санкт-Петербург морским контейнеровозом из Республики Парагвай.