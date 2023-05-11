Песков прокомментировал атаку дронов на Кремль

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью телеканалу ATV из республики Сербской Боснии и Герцеговины. Он рассказал об участии НАТО в спецоперации, о том, почему мы «не воюем» и каких целей получилось добиться за год. Вот главные заявления пресс-секретаря президента:

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ СВО?

- Президент России говорил о том, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность людей, проживающих на Донбассе. Нам частично удалось решить эту задачу, а частично мы еще далеки от ее полного выполнения. Мы должны оттолкнуть соперника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена.

- Демилитаризация Украины — еще одна важная цель СВО. С помощью высокоточных российских ракет можно было уничтожить многие оружейные заводы, уничтожить резервное вооружение и так далее. Эта работа будет продолжена. Почему прошел год, а еще так много нужно сделать? Спецоперация началась как конфликт между Россией и Украиной. Но в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, США, европейские страны прямо будут вмешиваться в этот конфликт. Сейчас НАТО является де-факто участником конфликта на стороне Украины. Вы сами знаете о больших запасах оружия, боеприпасов, боевых материалов, финансовых средств и так далее.

- У тех, кто на Западе, оружие хорошее. Есть у них и плохое, есть оружие, не соответствующее тем условиям, есть очень страшное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы все это изучаем в ходе СВО.

РУССКИЕ НЕ ВОЮЮТ

- Русские не воюют, мы не воюем. Совсем другое дело вести войну, это тотальное разрушение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранить инфраструктуру, два года мы пытаемся спасти человеческие жизни.

ОБСТАНОВКА ПОД БАХМУТОМ

- Там идут очень тяжелые наступательные действия и это очень и очень мощный укрепрайон. Там сосредоточен очень мощный укрепрайон и крупная группировка вооруженных сил Украины, которая постоянно пытается прорваться. Есть также иностранное оружие, иностранное резервное оружие и так далее. Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. У нас нет сомнений, что Артемовск будет взят под контроль.

АТАКА НА КРЕМЛЬ

- Была попытка атаковать Московский Кремль двумя беспилотниками. Там находится резиденция президента, и мы фактически можем трактовать это нападение как попытку теракта на главу российского государства. Это очень тревожно и неприемлемо. Мы считаем, что таким образом Украина фактически причислила себя к государству-спонсору терроризма, даже не юридически, а «де-факто», фактически.

ОРДЕР НА АРЕСТ ПРЕЗИДЕНТА

- Речь здесь идет об одной из крупнейших стран мира, об одном из крупнейших ядерных государств мира, и мне трудно представить, чтобы кто-либо, если вообще, выполнял такой заказ в случае президента России. Это даже трудно представить. Россия не является государством, подписавшим Римский договор, и мы его не признаем, как и многие другие государства. В данной ситуации считаем, что этот международный орган фактически является марионеткой в руках так называемого «коллективного Запада».

РАСШИРЕНИЕ НАТО

- Страны Запада совершили много плохого и много ошибок и тем самым вынудили Россию начать специальную военную операцию. Потому что западные страны обманули нас после распада Советского Союза. Те же западные страны организовали целых шесть волн расширения НАТО. Это не только расширение НАТО, это расширение военной инфраструктуры НАТО к границам России. Их интересует сотрудничество только там, где они наверху, а мы внизу.

Россия — слишком большая страна, чтобы с ней так обращались, и Россия — слишком сильная страна, чтобы сдаваться.