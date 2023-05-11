Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном

Верховный суд Луганской Народной Республики, ознакомившись с материалами СК России, приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Гавриша к 18 годам колонии строго режима за «мину-растяжку» в подъезде жилого дома.

«С 14 по 18 июня 2022 года разведчик-сапер Гавриш в составе войсковой части А2076 (54 отдельный разведывательный батальон) находился в городе Лисичанске ЛНР. 17 июня от командира роты ему поступило указание выдвинуться с группой саперов-разведчиков в город Северодонецк для минирования объектов гражданской инфраструктуры с целью убийства мирных жителей», - сообщает СК России.

18 июня Гавриш, исполняя приказ ВСУ, поставил в подъезде жилого дома по улице Молодежной в Северодонецке на растяжку гранату РГД-5. Жительница дома в тот же день задела ее и получила минно-взрывные травмы. Ей оказана медицинская помощь.

Украинский сапер-разведчик оставлял в жилых подъездах Северодонецка «мины-растяжки» Фото: скриншот видео

«Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего Гавришу незаконный приказ о минировании гражданского объекта, выделено в отдельное производство», - отметили в СК России.

Ранее СК России сообщало о состоявшихся приговорах в отношении членов украинских националистических батальонов, что устроили минувшим летом в Мариуполе и его окрестностях настоящий террор. Из пистолетов, автоматов, пулеметов, гранатометов они расстреливали женщин, велосипедистов и пенсионеров. Любой местный житель, стоило ему выйти из подъезда или калитки дома, оказывался под огнем снайперов ВСУ.

Расправились они даже с женщиной, что осмелилась носить им на позиции пирожки. Ее сытые и пьяные украинские националисты приняли за вражеского корректировщика.

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