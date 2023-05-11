США в панике из-за успехов российского телеканала у латиноамериканцев

RT en Espanol входит в число самых популярных СМИ в Латинской Америке Фото: Shutterstock

Несмотря на все усилия западных стран ограничить вещание российских СМИ за рубежом, интерес иностранной аудитории к освещению событий с других, не-американских позиций остается стабильно высоким. Это подтверждает популярность испаноязычного канала из линейки Russia Today - RT en Espanol. Этот канал входит в число самых популярных СМИ в Латинской Америке, опережая в частности таких вещателей как BBC Mundo и Univision. Только на платформе TikTok канал RT en Espanol получил почти 30 миллионов лайков.

На днях успехи RT в испаноязычных странах обсуждали даже на слушаниях в Сенате США. Представитель Брукингского университета Джессика Брандт потребовала срочно увеличить финансирование иноязычной службы «Голоса Америки», поскольку она проигрывает конкурентам из России.

- Будучи страной, где проживают более 40 миллионов носителей испанского языка и чьи национальные интересы напрямую связаны с происходящими в регионе событиями, США не могут позволить себе уступить информационное пространство в Латинской Америке прямым геополитическим конкурентам, - заявила Брандт.

Остается только предполагать, насколько велика была бы аудитория российских СМИ за рубежом, если бы европейские и американские бюрократы постоянно не ставили бы им палки в колеса.