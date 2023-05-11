Первый шаг на пути к аннексии? Зачем поляки переименовали Калининград

Объявлено, что отныне город Калининград будет носить в Польше официальное наименование Крулевец Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Во вторник польские власти сделали очередной демонстративный антироссийский выпад. Объявлено, что отныне город Калининград будет носить в Польше официальное наименование Крулевец. Заодно в «Крулевецкую» переименовали и всю область. Мол, это название для поляков является традиционным, а имя советского государственного деятеля Михаила Калинина, которое бывший Кенигсберг получил в 1946 году, воспринимается ими «негативно».

Можно было бы просто покрутить пальцем у виска в ответ на безумие Варшавы, изобретающей все новые поводы уколоть российского соседа. Может, шляхтичи «Выборовой» перебрали и теперь куражатся, выставляя напоказ свой знаменитый комичный гонор?

Но на самом деле это решение может оказаться первым, пусть и очень осторожным, шагом на пути к реальной аннексии Польшей Калининградской области с ее столицей. Конечно, не сегодня и не завтра, а когда Россия, как грезят в Варшаве, ослабнет в нынешнем военном противостоянии с «двунадесятью языками» НАТО и не сможет защитить свой балтийский эксклав.

Поляки почему-то решили, что сейчас созрели условия для реинкарнации былой Речи Посполитой XVI-XVII веков - «от можа до можа» (от Балтики до Черноморья). Смелости им придает наивная вера в то, что в случае чего Америка их не бросит - заступится и поможет. То есть кинется за них воевать да еще и денег насыпет. Эта убежденность, что им все везде и всегда должны, у панов, на пару с Украиной, - в крови.

Варшава, накаченная после вступления в ЕС и Североатлантический альянс почти 300 миллиардами западных долларов, теперь хочет взять на себя роль главного наместника США в Европе, задвинув подальше прежний локомотив - Германию. Немцев они, похоже, вообще скоро к своему сапогу приставят - год от года звучат все более жесткие требования к Берлину о выплате репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, - начинали с полмиллиарда, сейчас говорят уже о $1,3 триллионе. Обалдевшие от такой прыти германские политики мычат что-то невнятное, а Вашингтон помалкивает, что в Польше расценивают как мандат на вседозволенность.

Аналогичные претензии с непомерными суммами пытаются выкатывать и России. Уже за «ужасы коммунизма». А теперь вот еще то польский политик, то генерал, стали поговаривать, что «Крулевецкая область» - исконно польская вотчина, так подай ее сюда! Не зря поляки ежегодно проводят вместе с США маневры по высадке масштабных десантов на балтийском побережье под символичным названием «Анаконда» - читай, по удушению самого западного российского региона.

Но здесь ясновельможным хамам точно ничего не обломится. Они быстро забыли, что две трети территории Восточной Пруссии, взятой Красной Армией без всякого участия поляков, были и так переданы после войны Варшаве. Остальное перешло к РСФСР и, кстати, Литве. Не хотят в Польше помнить и то, что треть ее нынешней общей территории вошла в состав страны за счет немецких земель на Западе. И сделано это было по решению Сталина.

И уж совсем мерзким выглядит массовый снос памятников советским воинам, 600 тысяч которых полегли в польской земле. Скоро, глядишь, и кости начнут выкапывать и ритуально сбрасывать в море - с этих подонков станется.

В принципе полякам можно было ответить зеркально. Вот зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев гипотетически предложил снова переименовать Краков в Krakau, Гданьск в Danzig, Щецин в Stettin, Познань в Posin и Вроцлав в Breslau. А что - немцы, думается, не возражали бы…

Ну, а если серьезно, то нам безусловно надо готовиться ко всем сценарием и всячески укреплять безопасность Калининградской области. А наглым господам из Варшавы надо по всем возможным каналам дать понять: если сунутся, то разразится такая война, что не дай тебе Боже. Чем она закончится, объяснять не надо, но от Польши точно останется только большой радиоактивный кратер. Это нужно польскому народу?

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