Председатель СК России Александр Бастрыкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что на данный момент выявлены факты вербовки и участия в конфликте на Украине наемников из более чем 70 стран.

«Следствием установлены факты вербовки и участия в военных действиях наемников – приверженцев нацистского режима из более чем 70 государств», - заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в докладе на международной конференции в Конституционном суде страны, посвященной 30-летнему юбилею Конституции Российской Федерации.

Он отметил, что образованными в новых регионах российскими судами по расследованным Следственным комитетом уголовным делам в отношении украинских военных преступников уже вынесены первые приговоры.

Бастрыкин напомнил, что с 2014 года ведомство зафиксировало и расследует более 3000 преступлений киевского режима против мирного населения указанного региона. Среди привлеченных к уголовной ответственности - представители военного и политического руководства Украины.

«Мы сегодня можем смело утверждать, и есть документальные подтверждения этому, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы Российской Федерации. Намерены продолжать и активизировать нашу работу с тем, чтобы каждый военный преступник, совершивший преступление против мира и человечности, понес заслуженное наказание, в том числе и по законам международного права», - добавил он.

Понятно, что ждать скорого принятия и рассмотрения этой информации в международных судах не стоит. Примеров тому было множество.

Глава СК России обратил внимание, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге уже давно скомпрометировал себя вынесением неправосудных решений. Одним из таких решений Бастрыкин назвал беспочвенные выводы МУС о совершении преступлений вооруженными силами Южной Осетии против этнических грузин. Такое решение МУС приняло не приняв во внимание расследованное СК России уголовное дело о событиях 2008 года в Южной Осетии.