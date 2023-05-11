Минобороны России уничтожило склады вооружений четырех бригад ВСУ

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ в ходе специальной военной операции, что проводят Вооруженные силы России: на Купянском направлении уничтожено более 125 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Донецком до 230, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 110, на Херсонском до 20.

Кроме 550 пособников киевского режима, наши воины уничтожили артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50 (США), склады боеприпасов 124-ой, 102-ой, 67-ой, 54-ой механизированных бригад и теробороны ВСУ.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах», - отметил боевую работу генерал-лейтенант.

Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолетовылетов, а артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 95 огневых задач.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбили самолет Су-25 ВВС Украины, перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 12 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

421 - самолет.

230 - вертолетов.

4074 - беспилотных летательных аппарата.

421 - зенитный ракетный комплекс.

9069 - танков и других боевых бронированных машин.

1098 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4787 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10124 - единицы специальной военной автомобильной техники.