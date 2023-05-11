Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 29 февраля по 7 марта 2024 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КТО ТАМ ГОВОРИТ ПРО «ИЗОЛЯЦИЮ»?

Такое решение своим указом принял президент России Владимир Путин. Документ им подписан 5-го апреля, прошел всего месяц, и уже состоялось первое заседание оргкомитета. На нем определили кто за что отвечает (и ими стали самые высокие чины государства), кого звать (всех!), какие площадки открывать. И, главное, определили даты проведения масштабного действа. И они совпали с датами проведения Олимпиады в 2014-м году. То есть точно 10 лет назад. Будет что вспомнить и что повторить.

- Трижды уже наша страна принимала молодежь со всего мира, - начал заседание оргкомитета первый зам. руководителя Администрации президента Сергей Кириенко (он этот оргкомитет и возглавил). - Последний фестиваль прошел в 2017-м. На нем было 20 тысяч человек из 180 стран. Задача - не опустить планку, а поднять. Количество стран-участниц должно увеличится. И это в очередной раз подтвердит, что все разговоры об изоляции совершенно беспочвенны. Россия не только отстаивает свое право на суверенитет, но и помогает в этом другим. Что становится все очевиднее с каждым днем.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ВСЕХ»

Кириенко рассказал, что уже сейчас молодежные организации тех стран, правительство которых противится участию в Фестивале, выходят на организаторов.

- Они говорят: «Мы хотим приехать, и даже большим составом, чем официально бы отправили», - раскрыл секрет зам. главы Администрации президента.

- Для молодежи нет границ, - согласна с Кириенко его зам. по оргкомитету, вице-премьер Татьяна Голикова. - Молодежь со всего мира хочет приехать в Россию. И нам есть что ей показать. Я уверена, будет как обычно лучше, чем у всех.

Главное место фестиваля определено, с ним вопросов не было - как и в 2017-м это будет Сочи, центр «Сириус».

Заезд участников - 29-го февраля 2024 года.

1-го марта на олимпийском стадионе «Фишт» - открытие.

7-го марта - закрытие.

Дальше с 10-го числа стартанет «региональная неделя», когда делегации из разных стран смогут проехаться по России.

- По опыту фестиваля 2017-го, многие делегации просили поехать, посмотреть наши регионы, - припомнил зам. главы оргкомитета, вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - И в 2024-м будет так же. И пусть едут, пусть смотрят как страна наша меняется, развивается.

СПОРТСМЕНЫ, ВУНДЕРКИНДЫ, КРАСАВЦЫ!

Из новшеств - в 2024-м планируется расширить возраст фестивальной молодежи и пригласить в том числе школьников.

- А еще победителей и участников «Игр будущего» (турнир по интонационным видам спорта) который пройдет в этом голу в Казани, - предложил Чернышенко.

- И ребят с фестиваля студенческого спорта (пройдет в августе в Москве), - добавил зампред оргкомитета, помощник президента Игорь Левитин. - И вообще спортсменов из разных стран.

- И участников конгресса молодых ученых, - вступил в разговор еще один зампред оргкомитета, помощник президента Александр Фурсенко. - А еще лауреатов молодежной премии по науке и культуре.

Одним словом, будет весело. Времени для организации столь массового мероприятия и не много, и не мало - 10 месяцев. Огромную часть оргработ берет на себя Росконгресс. Подключились спонсоры - крупнейшие российские кампании. В Сочи уже потянулись организаторы всех мастей - от МВД и Минздрава до Ростуризма…

- С 1-го июля начнется международная PR-кампания. - Доложила Ксения Разуваева, ответсек оргкомитета, глава Росмолодежи. - О фестивале стане известно во всем мире.