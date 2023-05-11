Байден загнан в безвыходное положение: Важные знаки в поведении президента США

Байден - без конкуренции пока. Вот это, пожалуй, главное его достоинство Фото: REUTERS

…- Виталий Алексеевич, вот - свежая информация в топе новостей. «Президент США Джо Байден в очередной раз не смог самостоятельно найти выход со сцены. Он сначала не туда пошел, потом прибегнул к помощи помощников». Это было несколько часов назад в Нью-Йорке. Что, такая сцена политическая в США, что там выход не сразу и найдешь? Чем это объяснить – такую безвыходность?

- Это не безвыходность.

Байден уже много раз показывал, что - ну, ладно, руки-ноги иногда несут в другую сторону, но мозги у него вроде в порядке.

Он бравирует этим и старается это доказывать.

И еще, пожалуй, главное в том, что у него нет конкурентов - с мозгами, явно перевешивающими его мозги. Относительно молодой Роберт Кеннеди, единственный пока выдвинутый или претендующий на выдвижение кандидат от его партии, в общем, не имеет политической репутации.

Так что, Байден - без конкуренции пока. Вот это, пожалуй, главное его достоинство.

Он как бы говорит - да мало ли чего – вон Рузвельт, вообще, на коляске ездил, но главное – мозги работали. А я какой сообразительный!

И Байден всячески это доказывает. И у него просто нет другого выхода.

Он сейчас загнан в угол, потому что - единственный кандидат от демократов, а популярность у него меньше 40%.

То есть, если такие пойдут выборы… Но вроде бы Трампа, конкурента противоположной партии, они уже завалили такими гадостями…

Ну, понимаете, это американский суд, уже его обвинили и доказали, что якобы это так и было, что лет 40 назад он какую-то женщину изнасиловал в раздевалке. Но поди докажи – женщина нашлась, все в порядке…

А Байден никого не насиловал, только на нем «висит» его сын, непутевый, с аферами торговыми.

А аферы - и его самого, и его семьи, и торговые дела всякие там… Но - чуть доходит до этого, он говорит – нет, это не я, я совершенно по этой части не соображаю, никогда этим не занимался…

Дескать, я - политик, а чего там они нахимичили в торговых предприятиях, я этого не знаю.

Короче, Байден от всего отмахивается

- А вот сейчас над Америкой нависла угроза дефолта.

- И Байден всячески доказывает, что этот дефолт нужно отодвинуть, нужно добавить государственный долг. И, вообще, все будет хорошо, он уже все это продумал.

- Вы в эти дни, пока мы с вами не связывались, наверняка общались с вашими коллегами бывшими в США – чего они говорят?

- Они, в основном, переживают.

Переживают от той же самой - не то чтобы безнадежности, а - от неопределенности.

С дефолтом и с долларом. С войной на Украине. Все неопределенно.

А американцы очень любят определенность и очень бравируют тем, что они все определяют и все делают сами.

А сейчас все – от хваленого доллара до хваленого президента – все подвешено. От этого им очень скучно.

- Но вы их как-то пытаетесь развеселить?

- Да ничего я не пробую, потому что я боюсь.

- Чего же?

- Их цензуры.

Пару раз напишешь в письме какие-то вещи, у них не поощряемые, - и человеку может влететь не прямо, а как-нибудь косвенно. И скажут ему – а вот ты то-то и то-то говорил. Америка накрыта колпаком сейчас подозрений, русофобией.

- Да не бойтесь вы!

- Но я старше вас, и во мне живут еще старые советские рефлексы, которые говорят, что лучше ты так не трепись вообще. И у меня дома висит старый довоенный плакат «Болтун – находка для шпиона»…

Как говорил наш замечательный Черномырдин – никогда не было такого - и вот опять!

- Он ещё говорил - мы выполнили все пункты от А до Б.

- Да все уже было!