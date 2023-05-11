Соцподдержка, путевки в санатории: чем поможет участникам спецоперации фонд «Защитники Отечества»

Об утверждении государственного фонда поддержки участников СВО сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: ТАСС

Правительство утвердило устав государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Напомним, фонд был создан по инициативе президента. Задача фонда - сопровождение семей погибших и ветеранов спецоперации, помощь участникам СВО в получении мер социальной поддержки, лекарств, технических средств реабилитации, в предоставлении путевок в санатории и ухода на дому. Он также будет оказывать помощь в оформлении документов и в присвоении статуса ветерана боевых действий.

Кроме того, фонд будет заниматься образовательной деятельностью. Речь идет о повышении квалификации и дальнейшего трудоустройства, а также оказания психологической помощи. Как рассказал Мишустин, к этой работе будут привлечены федеральные, региональные и местные органы власти, различные социальные и медицинские учреждения и волонтерские организации.

- Забота о наших защитниках является общей задачей, - отметил премьер.

Филиалы фонда будут работать во всех регионах страны.

На заседании правительства также обсуждали меры поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности. Как рассказал премьер, правительство расширило параметры льготного кредитования производителей молочных смесей и лечебного питания. Кредиты на строительство и модернизацию таких предприятий станут доступнее.

- Теперь можно будет продлевать с 8 до 12 лет ранее выданные кредиты на создание мощностей по выпуску сухих молочных смесей для малышей, - сообщил Мишустин. К тому же повысится размер субсидирования по таким займам.

Это поможет увеличить объемы выпуска детского питания, в том числе лечебного.