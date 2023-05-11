Америке грозит дефолт: эксперт объяснил, стоит ли срочно продавать доллары

Tревожное ожидание дефолта обсуждается во всем мире — на этом фоне возможно снижение курса доллара относительно всех валют Фото: REUTERS

В США намечается дефолт — об этом пишут все информационные агентства. Администрация США хочет занять деньжат по миру, но в стране действует лимит на такие заимствования. Он равен $31,4 трлн, и уже исчерпан. Правда, его время от времени повышают. Может, повысят и в этом году. Об этом и спор администрации с Конгрессом. Но нам важнее знать, как игры американских финансистов повлияют на курс доллара к рублю.

- Я уже сбился со счета, сколько раз мы ожидали американского дефолта. - прокомментировал kp.ru финансовый омбудсмен доктор экономических наук Павел Медведев. - О том, как все тревожно в американской экономике, я знаю еще с тех пор, как учился читать по газете «Правда». Однако американская экономика могучая — вот уже 40 лет дает ежегодный рост в среднем 3%, это очень хороший результат, тем более, при такой крупной базе. И еще важно — курс доллара определяется рыночными, а не административными механизмами. В этом главное отличие от юаня при том, что в Китае тоже могучая экономика. А на курс доллара к рублю в России влияет прежде всего состояние нашей экономики.

Однако тревожное ожидание дефолта обсуждается во всем мире — на этом фоне возможно снижение курса доллара относительно всех валют. Тогда и к рублю упадет.

- Такое возможно, но только если экономика США проявит слабость, — говорит Медведев. — А я не думаю, что она ее проявит.

Владельцам долларов финансист порекомендовал сохранять спокойствие.

- Самое лучшее не трогать их, — сказал он. — Сейчас операции с долларом невыгодны. Так что если есть наличные дома, то пусть они дома и лежат.