10-миллионную тонну нефти добыла «Роснефть» на Тагульском месторождении

Фото: пресс-служба Роснефти

Компания «РН-Ванкор» (дочернее предприятие НК «Роснефть») добыл на Тагульском месторождении 10 млн тонн нефти с начала его эксплуатации.

Добычу нефти на Тагульском месторождении обеспечивают 224 скважины. Подготовка нефти ведется на четырех мобильных установках подготовки нефти. Нефть товарного качества транспортируется по магистральному нефтепроводу Ванкор – Пурпе протяженностью 556 км.

В настоящее время на Тагульском производственном участке продолжается строительство новых объектов добычи и подготовки нефти и газа, межпромысловых трубопроводов, объектов энергогенерации и социальной инфраструктуры.

Отметим, что Тагульское месторождение наряду с Ванкорским, Сузунским, и Лодочным объединены в Ванкорский кластер «Роснефти». В настоящее время месторождения с их разветвленной инфраструктурой стали основой самого масштабного в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта «Восток Ойл».

На Тагуле применяются современные технологии и проектные решения, реализованные на Ванкорском месторождении и обеспечивающие высокую степень защиты окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда. В связи с особенностями геологического строения на месторождении проходят испытания новые инженерные решения, призванные повысить коэффициент извлечения нефти.

Добавим, что «РН-Ванкор» является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в «Восток Ойл» – крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, развиваемый компанией «Роснефть» на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.