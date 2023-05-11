Запад признал страшную правду: За год санкции убили больше европейцев, чем пандемия коронавируса

в странах с самым высоким уровнем избыточной смертности наблюдался самый большой рост расходов на топливо. Фото: Shutterstock

Журнал The Economist пишет, что «энергетическая» чума обошлась Европе дороже, чем вирусная.

Исследование, проведенное авторами издания, показало, что в период с ноября 2022 года по февраля 2023-го в 28 европейских странах зафиксировано 149 тысяч избыточных смертей - это на 7,8% больше, чем обычно.

Можно было бы предположить, что на смертность повлияли такие факторы, как отголоски пандемии коронавируса или суровая зима. Но статистика говорит о том, что COVID-19 сдает свои позиции и смертность от него значительно снизилась. Зимой жертвами коронавируса стали 60 тысяч человек. А что касается холодов, то прошедшая зима оказалась теплее и мягче, чем зимы 2015-2019 гг.

Анализ статистики дал понять, что в странах с самым высоким уровнем избыточной смертности, как правило, наблюдался самый большой рост расходов на топливо. Авторы исследования заключают, что, если бы цены на электричество прошлой зимой находились на уровне 2020 года, то Европу ожидало бы на 68 тысяч смертей меньше.

Вместе с тем, смертность в европейских странах могла бы быть выше, если бы правительства государств не вмешивались в управление энергетическими рынками. Введенные в 23 странах субсидии спасли 26 600 человеческих жизней, считают авторы издания.

Стоит отметить, что уважаемое британское издание умолчало о том, что цены на газ и электричество в прошлом году взлетели до рекордных отметок, «благодаря» недальновидной политики ЕС по введению санкций против России. Из-за нее большинство европейских стран перешли от закупок сравнительно дешевых российских нефти и газа, на покупки этих же ресурсов из США или стран Ближнего Востока по ценам в 2-3 раза выше. Получается, сами наказали свое же население...