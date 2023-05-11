Сбежавший Лева Би-2 вытер ноги о россиян: «В Россию не вернусь, День Победы принадлежит союзникам, а не СССР»

Участник группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уж сколько раз твердили миру: все эти либерально настроенные, якобы человеколюбивые артисты, так ратующие за права и свободы, в действительности искренне почитают только Золотого тельца и относятся к российским слушателям как к стаду, с которого можно стричь «капусту». Отдыхают, живут и наслаждаются жизнью они там, за границей, подальше от русской речи и своих кормильцев (слушателей).

Доверчивый фанат не верил и качал головой: «Ну не может такого быть, как так? Они же в Европе выступали, в Австралии бывали, в США. Знают, что такое воздух свободы и настоящая жизнь». Доверчивый слушатель платил за билеты на концерт и повышал показатели прослушиваний, превозносил кумиров, подписывался на соцсети, ставил лайки.

И вот — опять двадцать пять. Граблями по лбу. В очередной раз ноги о публику вытерла группа «Би-2», уже давно определившаяся и по поводу СВО, и по поводу России. Гастролеры Шура и Лева, напоследок срубив солидный куш в ходе выступления на Суперкубке России по футболу, теперь развлекают народ в Турции, как заправские аниматоры, а еще не стесняются оскорблять русских людей в запрещенной соцсети.

Внутренних бесов Левы Би-2 (Егор Бортник) выпустил наружу известный в нашей стране праздник — День Победы. На демшизу 9 мая действует безотказно — как экзорцизм. Регулярные словесные корчи так и лезут из пацифистов в этот день (при этом, конечно, и Шура, и Лева, граждане Израиля, не в курсе про отношения воинственного государства с Палестиной). Поэтому Бортник не смог сдержаться и вступил в переписку с теми, кто поздравил его со святым для человечества праздником победы над фашизмом.

Лева издевательски поздравил соотечественников с «днем победы союзнических миротворческих войск во второй мировой войне», злорадно игнорировав и СССР, и понятие «Великая Отечественная». Ну и, заодно, забыв, что Вторая мировая закончилась несколько позже – 2 сентября 1945. А затем написал одному из подписчиков «вы убийцы» (имея в виду русских людей), указав на то, что Россия «перечеркнула все свои достижения».

Чем больше у музыканта интересовались, за что же конкретно он так поносит незнакомых ему, МИРНЫХ людей, тем больше распалялся белорус (Егор родился в советском Минске) с паспортом Израиля: «мне плевать на таких, как ты», «вы превратились в животных» и так далее. Ошарашенные вспышкой безумия Левы поклонники начали спешно отписываться от него в соцсетях, а сам солист резюмировал: «Я не вернусь в Россию».

Что ж, посмотрим, насколько Бортник умеет держать слово. Ведь в нашей стране у «Би-2» по-прежнему запланированы летние концерты в больших городах — Москве, Сочи и Волгограде. Парадоксально.