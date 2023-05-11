Почему поставки «сверхракет» на Украину нас не пугают: Российское ПВО сбивает Storm Shadow с 2018 года

Британские военные рассказали о планах передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Фото: Geoff Lee/wikipedia.com

Британские военные рассказали о планах передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Глава Минобороны Бен Уоллес заявил, что они «позволят оттеснить российские войска».

С одной стороны, таких дальнобойных ракет Украине еще не поставляли. Storm Shadow может лететь до 300 километров. Для сравнения, США дают заряды для Himars с дальностью не более 80 километров. С другой стороны, как уверяют эксперты, нельзя просто взять и поставить ракету стандарта НАТО на абы какой самолет.

- Между поставкой и применением все-таки есть разница, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. - Ракеты — а она воздушного базирования — можно применить сразу, если есть носитель. Эти ракеты адаптированы под применение именно западных самолётов, которых на территории Украины нет.

Эксперт допустил, что западные инженеры могли попытаться переделать советский самолет под стрельбу Storm Shadow, но насколько это у них получилось — большой вопрос.

Но и других технических сложностей хватает.

- Украинские аэродромы не готовы к приему западных самолетов. В первую очередь, это касается обслуживания. В одном авиационном полку несколько сотен человек технического персонала. Вряд ли Запад сможет их быстро обучить. А если техники приедут из других стран, то они должны быть готовы к ракетным обстрелам с нашей стороны, - добавил эксперт.

Плюс у нас по-прежнему остается дальнобойная ПВО. Комплексы С-400 могут засекать цель на расстоянии до 600 километров и стрелять на 400 километров.

- Ракеты будут поражены вместе с самолетом еще до пуска, - уверен Евсеев. - Эта ракета — никакое не сверхоружие. Кстати, ПВО нашего производства уже сбивали такие ракеты в Сирии. В 2018 году западные страны устроили массовый обстрел правительственных объектов. Тогда войскам арабской республики удалось сбить большинство из 105 выпущенных Storm Shadow и «Томагавков».

Как бы то ни было, в Кремле плохо отнеслись к планам британских военных.

- Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ЧТО ИЗВЕСТНО О STORM SHADOW

По данным производителя, ракета имеет дальность поражения почти 200 миль (300 км). Она весит 1,3 тонны и имеет длину чуть более 5 метров.

Storm Shadow производятся в Британии компанией MBDA. Стоимость каждой оценивается в 2 млн. фунтов стерлингов.

Ракета была разработана в 90-х совместно Францией и Великобританией. Она использовалась в Ираке в 2003 году, а Франция, Италия и Великобритания применяли ее в Ливии в 2011 году.